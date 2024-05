Windows 11 : Microsoft annonce Recall, une IA qui se souvient de tout ce que vous faites

En plus d’annoncer les Copilot+ PC, Microsoft dévoile Recall, un nouvel outil s’appuyant sur l’intelligence artificielle qui se souvient de tout ce que vous avez fait et vu sur votre ordinateur sous Windows 11.

Recall se souvient de tout sur votre PC

Avec Recall (que Microsoft appelait AI Explorer en interne), les Copilot+ PC organiseront l’information en fonction de l’expérience et des associations propres à chaque utilisateur, à l’instar d’une mémoire photographique. L’outil rappelle à votre cerveau des éléments que vous aviez oubliés, pour vous permettre de les retrouver plus rapidement et de manière intuitive.

Vous pouvez faire défiler la frise chronologique pour trouver le contenu dont vous avez besoin, dans n’importe quelle application, site Web, document ou autre. En vous appuyant sur des captures d’écran, vous pouvez chercher de manière plus intuitive, grâce à des suggestions d’actions basées sur la reconnaissance des objets.

Recall exploite l’index de chaque utilisateur, entièrement construit et stocké sur votre appareil. Vous pouvez supprimer les captures en question, ajuster et supprimer des plages de temps dans les paramètres, ou faire une pause à n’importe quel moment depuis l’icône au niveau de la barre des tâches. Vous pouvez également filtrer les applications et les sites Web afin qu’ils ne soient jamais enregistrés. Vous avez toujours le contrôle sur vos données.

Ce système vous rappelle quelque chose ? C’est normal, Microsoft a essayé un système moins puissant dans Windows 10 avec la fonction Timeline, mais le projet a été abandonné en 2021.

Tout est en local

Qu’en est-il de la vie privée ? Doit-on comprendre que Microsoft va soudainement connaître toutes les activités des utilisateurs avec des PC Windows ? Le groupe assure que Recall fonctionne uniquement en local et façon privée. Il n’y a pas une interaction particulière avec des serveurs pour utiliser l’outil.

Recall ne fonctionnera pas avec tous les ordinateurs Windows 11. Vous devrez acheter l’un des nouveaux Copilot+ PC qui ont les nouvelles puces Snapdragon X Elite de Qualcomm. Cela s’explique par la présence de l’unité de traitement neuronal (NPU).