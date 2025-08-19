Fallout saison 2 : voici la bande-annonce et la date de sortie

La série Fallout d’Amazon Prime Video revient avec une saison 2 attendue par les fans et la bande-annonce a été diffusée à la Gamescom 2025. Confirmant une sortie le 17 décembre 2025, ce trailer plong les spectateurs dans l’univers post-apocalyptique de New Vegas.

Un aperçu de la saison 2 de Fallout

La bande-annonce transporte les fans à New Vegas, ville emblématique du jeu Fallout : New Vegas d’Obsidian Entertainment. Lucy (Ella Purnell) et la Goule (Walton Goggins) arrivent enfin dans cette métropole dévastée, tandis que Max (Aaron Moten), désormais vêtu d’une nouvelle armure, prépare la Confrérie de l’Acier à un conflit imminent. Hank, le père manipulateur de Lucy (Kyle MacLachlan), semble occuper une position de pouvoir sur le Strip. La bande-annonce présente également Justin Theroux dans le rôle de Mr. House, le magnat du casino Lucky 38, dont l’ombre plane sur la ville.

Des scènes de flashbacks, un élément clé de la première saison, montrent Cooper Howard (Walton Goggins) dans un New Vegas d’avant-guerre, confronté à Mr. House et à sa femme, impliquée dans un complot apocalyptique. Ces séquences pourraient révéler les origines de la guerre nucléaire qui a façonné l’univers de Fallout.

Un moment marquant de la bande-annonce dévoile un Deathclaw, créature terrifiante emblématique de la franchise, promettant des rencontres palpitantes.

Composée de huit épisodes, la saison 2 de Fallout sortira à raison d’un épisode par semaine sur Amazon Prime Video, débutant le 17 décembre 2025 et s’achevant le 4 février 2026.