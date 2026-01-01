TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Le dernier épisode de Stranger Things a fait planter Netflix
Geekeries et Insolite

Le dernier épisode de Stranger Things a fait planter Netflix

1 Jan. 2026 • 10:00
0

Netflix a crashé lors de la mise en ligne du dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things aujourd’hui. Cet incident technique survient alors que la conclusion de la série génère des volumes de visionnage inédits aussi bien en ligne qu’au cinéma.

Stranger Things Saison 5

Stranger Things a (encore) fait planter Netflix

Les serveurs de Netflix ont cédé précisément à 2 heures du matin, moment exact de la disponibilité du dernier épisode de la saison 5 de la série. La panne a toutefois été brève, nécessitant plusieurs rafraîchissements de page pour que les abonnés puissent accéder au contenu. Les utilisateurs touchés ont vu apparaître une image tirée de la série accompagnée d’un message d’erreur : « Quelque chose s’est mal passé. Désolé, nous rencontrons des problèmes avec votre demande. Vous trouverez beaucoup à explorer sur la page d’accueil ».

Ce dysfonctionnement fait écho aux problèmes survenus lors du lancement de la saison 5 le 26 novembre, où le service était resté inaccessible pendant plusieurs minutes. Netflix avait également connu des instabilités lors du dernier épisode de la saison 4 en juillet 2022 et durant la diffusion en direct du match de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul l’an dernier.

La saison 5 établit des records de visionnage

Cette saturation du réseau s’explique par une grosse demande du public. Le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things, qui comprend trois épisodes, a été diffusé le jour de Noël (dans la nuit du 25 au 26 décembre en Europe à cause du décalage horaire) sans aucun problème technique. Il a permis à Netflix d’enregistrer sa meilleure audience historique pour un jour de Noël. La cinquième et dernière saison domine le classement mondial.

Les chiffres confirment un succès massif. La semaine du 22 au 28 décembre a comptabilisé 34,5 millions de vues. Aussi, la semaine du lancement de la saison 5 en novembre avait atteint 59,6 millions de vues, marquant le meilleur démarrage jamais réalisé par un titre anglophone sur Netflix.

L’engouement pour ce final a largement dépassé le cadre du streaming. Le co-créateur de Stranger Things, Ross Duffer, a indiqué que 1,1 million de personnes se sont inscrites pour assister à la diffusion de l’ultime épisode dans les cinémas américains le soir du Nouvel An. La demande dans les cinémas s’est avérée tout aussi forte que la demande en streaming, puisque 3 500 séances ont affiché complet à travers 620 cinémas aux États-Unis.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Stranger Things Saison 5 Dernier Episode Geekeries

Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour le dernier épisode de la série

Stranger Things Saison 5 Geekeries

Netflix a crashé pour le lancement de Stranger Things saison 5

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie, avec une arrivée nocturne

Stranger Things Anime Geekeries

Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

La Poste Logo

La Poste et La Banque Postale visées par une nouvelle cyberattaque

1 Jan. 2026 • 9:05
0 Internet

Après une première cyberattaque pendant la période de Noël, voilà que La Poste annonce être une nouvelle fois...

Hacker Ordinateur Smartphone

Des employés en cybersécurité plaident coupable pour des attaques ransomware

31 Déc. 2025 • 19:25
0 Internet

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé que Ryan Goldberg et Kevin Martin, deux anciens employés de firmes de...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix

31 Déc. 2025 • 19:03
0 Hors-Sujet

Le conseil d’administration de Warner Bros prévoit de décliner formellement la nouvelle proposition de rachat soumise par Paramount...

Asus Ordinateurs PC Portables

Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits

31 Déc. 2025 • 18:45
0 Matériel

Asus confirme une hausse de prix sur plusieurs de ses produits en raison de la pénurie de la RAM provoquée par les besoins prioritaires du...

PS5 Manette DualSense

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

31 Déc. 2025 • 18:11
0 Jeux vidéo

Sony dévoile la liste des jeux offerts en janvier 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres, là où décembre en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Nouvelle pub d’Apple pour vanter le zoom optique de l’iPhone 17 Pro

Nouvelle pub d’Apple pour vanter le zoom optique de l’iPhone 17 Pro

1 Jan. 2026 • 9:00

image de l'article Le Vision Pro est un flop : Apple réduit drastiquement la production et le marketing

Le Vision Pro est un flop : Apple réduit drastiquement la production et le marketing

1 Jan. 2026 • 8:25

image de l'article Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

31 Dec. 2025 • 18:03

image de l'article DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

31 Dec. 2025 • 17:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site