Le dernier épisode de Stranger Things a fait planter Netflix

Netflix a crashé lors de la mise en ligne du dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things aujourd’hui. Cet incident technique survient alors que la conclusion de la série génère des volumes de visionnage inédits aussi bien en ligne qu’au cinéma.

Stranger Things a (encore) fait planter Netflix

Les serveurs de Netflix ont cédé précisément à 2 heures du matin, moment exact de la disponibilité du dernier épisode de la saison 5 de la série. La panne a toutefois été brève, nécessitant plusieurs rafraîchissements de page pour que les abonnés puissent accéder au contenu. Les utilisateurs touchés ont vu apparaître une image tirée de la série accompagnée d’un message d’erreur : « Quelque chose s’est mal passé. Désolé, nous rencontrons des problèmes avec votre demande. Vous trouverez beaucoup à explorer sur la page d’accueil ».

Ce dysfonctionnement fait écho aux problèmes survenus lors du lancement de la saison 5 le 26 novembre, où le service était resté inaccessible pendant plusieurs minutes. Netflix avait également connu des instabilités lors du dernier épisode de la saison 4 en juillet 2022 et durant la diffusion en direct du match de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul l’an dernier.

La saison 5 établit des records de visionnage

Cette saturation du réseau s’explique par une grosse demande du public. Le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things, qui comprend trois épisodes, a été diffusé le jour de Noël (dans la nuit du 25 au 26 décembre en Europe à cause du décalage horaire) sans aucun problème technique. Il a permis à Netflix d’enregistrer sa meilleure audience historique pour un jour de Noël. La cinquième et dernière saison domine le classement mondial.

Les chiffres confirment un succès massif. La semaine du 22 au 28 décembre a comptabilisé 34,5 millions de vues. Aussi, la semaine du lancement de la saison 5 en novembre avait atteint 59,6 millions de vues, marquant le meilleur démarrage jamais réalisé par un titre anglophone sur Netflix.

L’engouement pour ce final a largement dépassé le cadre du streaming. Le co-créateur de Stranger Things, Ross Duffer, a indiqué que 1,1 million de personnes se sont inscrites pour assister à la diffusion de l’ultime épisode dans les cinémas américains le soir du Nouvel An. La demande dans les cinémas s’est avérée tout aussi forte que la demande en streaming, puisque 3 500 séances ont affiché complet à travers 620 cinémas aux États-Unis.