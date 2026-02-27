HBO Max s’attaque au partage de compte dans le monde

Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une première phase lancée aux États-Unis en août 2025. L’annonce a été faite lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2025.

La fin du partage de compte sur HBO Max

Aux États-Unis, les abonnés de HBO Max peuvent depuis le mois d’août ajouter un compte hors du foyer pour 7,99 dollars par mois, en plus du prix de l’abonnement. Avant ce changement, Warner Bros Discovery avait passé plusieurs mois à identifier les utilisateurs « légitimes », selon les termes de JB Perrette, patron de la division streaming. « Nous en sommes au deuxième acte de notre application des restrictions au partage de mots de passe », a-t-il déclaré lors de l’appel. « Cela commence tout juste à prendre de l’ampleur ».

HBO Max a enregistré 3,5 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre de 2025, portant son total à 131,6 millions. Warner Bros Discovery table sur 150 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année et la lutte contre le partage de compte constitue l’un des principaux leviers pour y parvenir.

La stratégie a fait ses preuves dans le secteur : Netflix avait gagné 9 millions d’abonnés supplémentaires lors de sa première vague de restrictions. Elle comporte toutefois une limite bien connue, à savoir une poussée initiale de nouveaux abonnés, suivie d’une pause, sans croissance durable garantie. Cela tend à irriter une partie des utilisateurs existants.

Ce contexte de croissance intervient alors que Warner Bros Discovery se trouve au cœur d’un rachat en cours : Netflix s’est retiré de la course aujourd’hui, laissant Paramount en position de reprendre l’ensemble du groupe, dont HBO Max fait partie.