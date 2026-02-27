ChatGPT se rapproche du milliard d’utilisateurs hebdomadaires

OpenAI poursuit son ascension spectaculaire. L’entreprise dirigée par Sam Altman annonce que ChatGPT compte désormais plus de 900 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, un bond de 350 % en seulement dix-huit mois ! À ce rythme, le cap symbolique du milliard devrait être atteint d’ici quelques semaines/mois. Pour comparaison, au début du mois de février, on apprenait que Gemini atteignait les 750 millions d’utilisateurs mensuels.

La plateforme d’OpenAI revendique également plus de 50 millions d’abonnés payants côté grand public, soit plus de 5 % de ses utilisateurs hebdomadaires. “ChatGPT est l’endroit où les gens commencent avec l’IA”, affirme l’entreprise, soulignant au passage que janvier et février 2026 s’annoncent comme les mois les plus dynamiques de l’histoire de la firme en matière de nouveaux abonnements.

Une croissance portée par l’intégration dans l’écosystème Apple

Depuis août 2024, ChatGPT bénéficie d’une intégration directe avec Siri via iOS 18, puis iOS 26, ce qui renforce la présence du chatbot sur des centaines de millions d’appareils Apple. Dans le même temps, Apple a diversifié ses partenariats en s’appuyant aussi sur Google Gemini pour faire évoluer Siri vers une version plus conversationnelle et personnalisée, attendue dans les prochaines mises à jour d’iOS. Xcode s’est également ouvert au “coding agentique” grâce aux outils d’Anthropic et d’OpenAI.

Un marché des chatbots en pleine mutation

Il y a dix-huit mois à peine, ChatGPT franchissait la barre des 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Aujourd’hui, l’IA conversationnelle s’impose comme un outil quotidien pour apprendre, rédiger, planifier ou développer des projets, et ce pour près d’un milliard de personnes dans le monde. Ce succès foudroyant ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin : a mesure que l’usage progresse, OpenAI promet des réponses plus rapides, une fiabilité accrue et des performances toujours plus constantes.