TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés
Culture Geek

Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés

2 min.
16 Fév. 2026 • 19:35
0

The Pokémon Company International s’associe au fabricant américain Stern Pinball pour lancer un flipper officiel aux couleurs de la célèbre licence. Pensée comme un objet de collection haut de gamme, la machine affiche un tarif d’entrée de 6 999 dollars (ouille !) et peut grimper jusqu’à 12 999 dollars selon la version choisie (re-ouille !).

Pokémon pinball

Ce flipper met à l’honneur l’univers de la première génération, avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Pikachu en tête d’affiche. Les joueurs peuvent capturer jusqu’à 182 Pokémon issus majoritairement de la région de Kanto, tout en suivant la progression de leur Pokédex via l’application compagnon de Stern Pinball.

Combats d’arènes et ambiance proche du dessin animé

La machine propose plusieurs modes de jeu, dont des combats d’Arènes répartis sur quatre environnements distincts, avant d’affronter la Team Rocket. L’expérience se veut immersive : un écran diffuse des extraits de la série animée, un Pikachu animatronique s’anime au fil des parties et les haut-parleurs diffusent le générique culte.

Trois éditions, jusqu’à 12 999 dollars

Stern décline son flipper Pokémon en versions Pro, Premium et Limited Edition. Cette dernière, limitée à 750 exemplaires, inclut un lanceur en forme de Master Ball, une plaque numérotée et un certificat d’authenticité signé.

Si ce flipper s’adresse avant tout aux collectionneurs et passionnés prêts à investir, il devrait également être accessible dans certaines salles d’arcade et bowlings, permettant ainsi aux fans de vivre l’expérience sans (trop) casser leur tirelire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Poké Ball Tamagotchi Geekeries

Cette Poké Ball est en fait un Tamagotchi pour Pokémons

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence artificielle

Des essaims d’IA pourraient demain « fabriquer » l’opinion publique… et détruire les démocraties

16 Fév. 2026 • 20:00
0 Science

Imaginez une polémique virale née d’une vidéo accusant un candidat de corruption. En quelques heures, des milliers de...

Grok Logo

X touché par une énorme panne au niveau mondial

16 Fév. 2026 • 19:06
0 Internet

Le réseau social X a subi une interruption majeure ce lundi 16 février, affectant des utilisateurs aux États-Unis, en Europe et dans...

Hacker Ordinateur Smartphone

Le CNRS a été piraté avec vol de données, dont les numéros de sécurité sociale et RIB

16 Fév. 2026 • 18:43
3 Internet

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) annonce avoir fait l’objet d’une cyberattaque qui a entraîné un important...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 février

16 Fév. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

PS6 : Sony envisage une sortie reportée à 2028 ou 2029

16 Fév. 2026 • 17:33
0 Jeux vidéo

Sony étudie un report du lancement de la PlayStation 6 à 2028 ou 2029 en réponse aux pénuries de RAM provoquées par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article RCS : Apple teste le chiffrement de bout en bout avec iOS 26.4 bêta

RCS : Apple teste le chiffrement de bout en bout avec iOS 26.4 bêta

16 Feb. 2026 • 20:16

image de l'article Les iPhone 18 (Pro) seraient uniquement eSIM, sans tiroir pour carte SIM

Les iPhone 18 (Pro) seraient uniquement eSIM, sans tiroir pour carte SIM

16 Feb. 2026 • 19:52

image de l'article iOS 26.4 : Apple annonce le support des podcasts vidéo

iOS 26.4 : Apple annonce le support des podcasts vidéo

16 Feb. 2026 • 19:39

image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 1 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

16 Feb. 2026 • 19:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site