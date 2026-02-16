Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés

The Pokémon Company International s’associe au fabricant américain Stern Pinball pour lancer un flipper officiel aux couleurs de la célèbre licence. Pensée comme un objet de collection haut de gamme, la machine affiche un tarif d’entrée de 6 999 dollars (ouille !) et peut grimper jusqu’à 12 999 dollars selon la version choisie (re-ouille !).

Ce flipper met à l’honneur l’univers de la première génération, avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Pikachu en tête d’affiche. Les joueurs peuvent capturer jusqu’à 182 Pokémon issus majoritairement de la région de Kanto, tout en suivant la progression de leur Pokédex via l’application compagnon de Stern Pinball.

Combats d’arènes et ambiance proche du dessin animé

La machine propose plusieurs modes de jeu, dont des combats d’Arènes répartis sur quatre environnements distincts, avant d’affronter la Team Rocket. L’expérience se veut immersive : un écran diffuse des extraits de la série animée, un Pikachu animatronique s’anime au fil des parties et les haut-parleurs diffusent le générique culte.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Trois éditions, jusqu’à 12 999 dollars

Stern décline son flipper Pokémon en versions Pro, Premium et Limited Edition. Cette dernière, limitée à 750 exemplaires, inclut un lanceur en forme de Master Ball, une plaque numérotée et un certificat d’authenticité signé.

Si ce flipper s’adresse avant tout aux collectionneurs et passionnés prêts à investir, il devrait également être accessible dans certaines salles d’arcade et bowlings, permettant ainsi aux fans de vivre l’expérience sans (trop) casser leur tirelire.