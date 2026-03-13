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Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est encore prolongé

2 min.
13 Mar. 2026 • 20:15
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Mozilla vient de prolonger pour la quatrième fois le support de Firefox pour les utilisateurs qui ont un PC avec Windows 7, 8 et 8.1, repoussant la date de fin de prise en charge de février à août 2026. Après 18 mois d’extensions successives, les utilisateurs avec les versions qui précèdent Windows 10 bénéficient donc d’un nouveau délai de six mois.

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La fin de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1 en août 2026

Firefox 115 ESR est le dernier navigateur grand public à fonctionner sur Windows 7, 8, 8,1, ainsi que sur macOS 10.12, 10.13 et 10.14. Mozilla justifie cette décision par la présence persistante d’une base d’utilisateurs significative sur ces systèmes d’exploitation qui ne sont plus supportés par Microsoft et Apple et qui ont besoin d’un navigateur recevant encore des mises à jour de sécurité régulières.

La formulation de Mozilla laisse délibérément la porte ouverte à une nouvelle prolongation : « Mozilla fournira des mises à jour de sécurité pour Firefox 115 ESR jusqu’à fin août 2026. […] Nous allons étendre le support de six mois supplémentaires et réévaluer la situation. Après cela, si le support n’est pas prolongé, les utilisateurs devront mettre à niveau leur système d’exploitation pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités de Firefox ».

Les utilisateurs sous Windows 10 ou Windows 11, et macOS 10.15 Catalina ou supérieur, peuvent quant à eux utiliser Firefox 148, sorti en février, qui intègre de nouvelles fonctionnalités. L’une des principale nouveautés de Firefox 148 a été d’intégrer un bouton qui désactive complètement les fonctionnalités d’intelligence artificielle du navigateur.

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