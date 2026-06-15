Emmanuel Macron détaille l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès septembre

Emmanuel Macron a détaillé aujourd’hui le processus que la France va mettre en place pour interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Si tout se passe bien, ce sera une réalité dès septembre.

Un blocage des réseaux sociaux pour les jeunes dès septembre

Interviewé au JT de TF1, le président de la République a expliqué que les parlementaires voteront la loi avant le 15 juillet. Le nécessaire sera ensuite fait pour partir de cette base afin que ce soit appliqué dès la rentrée en septembre.

Le chef de l’État a ensuite détaillé un processus en deux étapes :

À la rentrée de septembre, ça permettra que pour les moins de 15 ans, il n’y ait pas de nouveaux comptes qui soient créés. Et il y aura sans doute une période entre septembre et la fin de l’année, on ira fermer les comptes des moins de 15 ans qui existaient déjà parce que derrière, il y a toute une technique à mettre en œuvre avec ces réseaux sociaux.

Il cite ensuite « les meilleurs spécialistes qui ont établi » que les réseaux sociaux, « c’est mauvais pour nos enfants et nos ados ». Emmanuel Macron dit que « ça les plonge dans une grande solitude, ça les fait souffrir parce qu’ils ne sont pas prêts pour cela. Ils sont trop jeunes ». Il évoque également des complexes, des lieux de harcèlement, des abus et part du principe que « ça brouille leur développement personnel sensible, sensoriel, cognitif ».

D’autres pays ont ou vont faire pareil

Toujours selon Emmanuel Macron, il y a « la moitié des pays de l’Union européenne, même un peu plus, qui est avec nous » concernant cette envie de bannir les réseaux sociaux aux plus jeunes. Pas plus tard qu’aujourd’hui, le Royaume-Uni a annoncé bannir les plateformes pour les moins de 16 ans. En France, ce sera interdit pour les moins de 15 ans. Il y a aussi le cas de l’Australie qui a été pionnière en la matière.

Bien sûr, il faudra voir comment tout cela va se mettre en place en France. On peut déjà parier que les jeunes téléchargeront des VPN pour contourner les limites et ainsi se créer un compte sur les réseaux sociaux, même s’ils ont moins de 15 ans.