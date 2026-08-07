Bloctel piraté : les numéros de téléphone de 3 millions de Français ont fuité

Bloctel, le service français pour lutter contre le démarchage téléphonique, a été piraté. Résultat : les numéros de téléphone de trois millions de Français ont fuité.

Un hack de Bloctel juste avant sa fermeture

Bloctel est la liste officielle d’opposition au démarchage téléphonique en France, mise en place par l’État pour permettre aux Français de s’inscrire gratuitement afin de ne plus être harcelés par des appels commerciaux non sollicités. Ce service public interdit légalement aux entreprises de démarcher les numéros de téléphone fixes ou mobiles qui y sont enregistrés, sous peine d’amendes administratives infligées par la répression des fraudes (DGCCRF). Il est important de noter qu’à compter du 11 août 2026, la réglementation française franchit une nouvelle étape majeure : le démarchage téléphonique sans consentement préalable devient interdit par défaut. Ainsi, Bloctel, tel que nous le connaissons, fermera ses portes.

Pour ce qui est du piratage, la manipulation ne fut pas bien compliquée. Selon les dires de FrenchBreaches, l’accès a été obtenu à partir d’un compte utilisateur compromis donnant accès au service destiné aux professionnels. Ce compte n’aurait pas été protégé par une double authentification et aurait permis d’accéder à des numéros de téléphone affichés en clair lors des consultations.

À l’arrivée, le ou les hackers ont été en mesure de collecter trois millions de numéros de téléphone renseignés par les Français sur ce service pour éviter le démarchage téléphonique. On retrouve également des identifiants techniques associés aux enregistrements.

Vous l’avez donc compris : si vous avez renseigné votre numéro de téléphone sur Bloctel, il va falloir faire attention maintenant que le service a été piraté. Des personnes malveillantes peuvent tenter de vous piéger par téléphone ou par SMS avec des campagnes de phishing et de messages frauduleux. L’objectif va être d’obtenir davantage de données, notamment les données bancaires.