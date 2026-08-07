TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 vendu sans disque : le patron de Take-Two justifie ce choix
Jeux vidéo

GTA 6 vendu sans disque : le patron de Take-Two justifie ce choix

3 min.
7 Août. 2026 • 19:26
0

Strauss Zelnick, patron de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games), a défendu l’idée que Grand Theft Auto VI (GTA 6) ne sortira pas en version disque physique, une décision assumée alors que Sony traverse une polémique similaire sur PlayStation. Take-Two réalise déjà plus de 90 % de son activité en distribution numérique, un chiffre qui fonde toute la justification de l’entreprise.

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 ou le reste, Take-Two mise sur le dématérialisé

Take-Two considère que le marché du jeu vidéo bascule vers le dématérialisé et l’absence de disque pour son titre le plus attendu illustre cette conviction. L’entreprise continuera néanmoins de proposer occasionnellement des éditions physiques pour d’autres jeux, une pratique que Strauss Zelnick compare à celle des vinyles dans l’industrie musicale : un format de niche entretenu par des amateurs, mais qui ne reflète plus l’usage dominant.

Strauss Zelnick résume sa position en affirmant que les disques « n’ont plus vraiment de sens pour le consommateur », rappelant que la plupart des jeux nécessitent déjà une connexion en ligne pour s’installer ou se mettre à jour. Selon lui, dès qu’un joueur doit se connecter à Internet, la question de savoir s’il télécharge le jeu ou insère un disque perd toute pertinence pratique.

Le patron de Take-Two défend cette décision comme la simple continuité logique de sa stratégie commerciale, sans y voir de rupture risquée pour GTA 6. Strauss Zelnick évite toutefois soigneusement de commenter la décision de Sony concernant la fin des jeux PlayStation sur disque dès 2028, préférant limiter ses déclarations au cas spécifique de son propre catalogue plutôt que de s’exprimer sur la stratégie d’un partenaire industriel.

PlayStation confirme l’abandon des jeux physiques

La décision de Take-Two intervient dans un climat déjà tendu, alimenté par l’annonce de Sony et les réactions qu’elle suscite. Sony a annoncé la fin de la production de disques PlayStation à partir de 2028, une échéance plus radicale que celle de Take-Two. Il y a eu un appel au boycott d’une semaine parmi les joueurs PlayStation pour le mois d’août. Dans le même genre, des pétitions et de nombreuses publications sur les réseaux sociaux dénoncent la disparition programmée du support physique.

Face à cette agitation, Sony a fini par sortir de son silence pour affirmer que le groupe ne constate aucun impact négatif actuel ni anticipé sur ses ventes, tout en reconnaissant les « fortes convictions » exprimées par une partie de sa communauté. Les dirigeants de l’entreprise insistent néanmoins sur le fait qu’ils ne reviendront pas sur leur décision, malgré les inquiétudes exprimées par les joueurs sur la préservation et la possession durable de leurs jeux.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Boite PS5 Xbox Jeux vidéo

GTA 6 : la version physique avec disque sortirait en décembre

GTA 6 Lucia Jason Jeux vidéo

GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

GTA 6 Lucia Jason Jeux vidéo

GTA 6 : Rockstar confirme une édition « physique » sans disque, avec un code de téléchargement

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : la sortie en novembre est confirmée, avec le marketing cet été

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bloctel Logo

Bloctel piraté : les numéros de téléphone de 3 millions de Français ont fuité

7 Août. 2026 • 20:51
0 Internet

Bloctel, le service français pour lutter contre le démarchage téléphonique, a été piraté....

OpenAI Logo

OpenAI ralentit le développement de son IA Astra face à un risque cyber

7 Août. 2026 • 20:33
0 Internet

OpenAI déclare ne pas pouvoir exclure que son futur modèle d’intelligence artificielle Astra atteigne un niveau critique de...

Odyssee Film

L’Odyssée atteint 1 milliard de dollars au box-office : carton pour Christopher Nolan

7 Août. 2026 • 20:07
0 Geekeries

Le film L’Odyssée de Christopher Nolan a dépassé 1 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office, seulement trois...

SK Hynix Logo

SK Hynix investit 38 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de mémoire face au boom de l’IA

7 Août. 2026 • 18:00
0 Matériel

SK Hynix va augmenter massivement ses capacités de production. Le groupe sud-coréen a en effet décidé d’investir 54,3...

Kimi K3 Logo Moonshot AI

Après OpenAI et Anthropic, l’IA Kimi K3 s’est échappée de son environnement de test

7 Août. 2026 • 17:55
0 Internet

Le modèle d’intelligence artificielle chinois Kimi K3, développé par Moonshot et lancé en juillet, s’est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, selon Apple

L’App Store est en panne pour plusieurs utilisateurs, selon Apple

7 Aug. 2026 • 19:34

image de l'article Apple Music : la traduction des paroles en français est en cours de déploiement

Apple Music : la traduction des paroles en français est en cours de déploiement

7 Aug. 2026 • 18:46

image de l'article Apple teste iOS 26.6.1 sur iPhone pour des correctifs

Apple teste iOS 26.6.1 sur iPhone pour des correctifs

7 Aug. 2026 • 16:35

image de l'article L’iPhone original de 2007 perd son dernier réseau mobile aux États-Unis avec l’arrêt de la 2G

L’iPhone original de 2007 perd son dernier réseau mobile aux États-Unis avec l’arrêt de la 2G

7 Aug. 2026 • 15:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site