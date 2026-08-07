GTA 6 vendu sans disque : le patron de Take-Two justifie ce choix

Strauss Zelnick, patron de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games), a défendu l’idée que Grand Theft Auto VI (GTA 6) ne sortira pas en version disque physique, une décision assumée alors que Sony traverse une polémique similaire sur PlayStation. Take-Two réalise déjà plus de 90 % de son activité en distribution numérique, un chiffre qui fonde toute la justification de l’entreprise.

GTA 6 ou le reste, Take-Two mise sur le dématérialisé

Take-Two considère que le marché du jeu vidéo bascule vers le dématérialisé et l’absence de disque pour son titre le plus attendu illustre cette conviction. L’entreprise continuera néanmoins de proposer occasionnellement des éditions physiques pour d’autres jeux, une pratique que Strauss Zelnick compare à celle des vinyles dans l’industrie musicale : un format de niche entretenu par des amateurs, mais qui ne reflète plus l’usage dominant.

Strauss Zelnick résume sa position en affirmant que les disques « n’ont plus vraiment de sens pour le consommateur », rappelant que la plupart des jeux nécessitent déjà une connexion en ligne pour s’installer ou se mettre à jour. Selon lui, dès qu’un joueur doit se connecter à Internet, la question de savoir s’il télécharge le jeu ou insère un disque perd toute pertinence pratique.

Le patron de Take-Two défend cette décision comme la simple continuité logique de sa stratégie commerciale, sans y voir de rupture risquée pour GTA 6. Strauss Zelnick évite toutefois soigneusement de commenter la décision de Sony concernant la fin des jeux PlayStation sur disque dès 2028, préférant limiter ses déclarations au cas spécifique de son propre catalogue plutôt que de s’exprimer sur la stratégie d’un partenaire industriel.

PlayStation confirme l’abandon des jeux physiques

La décision de Take-Two intervient dans un climat déjà tendu, alimenté par l’annonce de Sony et les réactions qu’elle suscite. Sony a annoncé la fin de la production de disques PlayStation à partir de 2028, une échéance plus radicale que celle de Take-Two. Il y a eu un appel au boycott d’une semaine parmi les joueurs PlayStation pour le mois d’août. Dans le même genre, des pétitions et de nombreuses publications sur les réseaux sociaux dénoncent la disparition programmée du support physique.

Face à cette agitation, Sony a fini par sortir de son silence pour affirmer que le groupe ne constate aucun impact négatif actuel ni anticipé sur ses ventes, tout en reconnaissant les « fortes convictions » exprimées par une partie de sa communauté. Les dirigeants de l’entreprise insistent néanmoins sur le fait qu’ils ne reviendront pas sur leur décision, malgré les inquiétudes exprimées par les joueurs sur la préservation et la possession durable de leurs jeux.