Jeux vidéo

GTA 6 : la sortie en novembre est confirmée, avec le marketing cet été

3 min.
4 Fév. 2026 • 7:00
1

Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, a profité de la présentation de ses résultats financiers afin de réaffirmer la date de sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Le titre est toujours annoncé pour le 19 novembre 2026. Aussi, on apprend que la campagne marketing va débuter dès cet été.

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

GTA 6 se fera remarquer dès cet été

Pour sceller cette promesse, l’éditeur a dévoilé un calendrier promotionnel concret. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two a officialisé le lancement de la campagne marketing dès cet été. Cette annonce marque un tournant décisif pour GTA 6 qui a déjà subi plusieurs reports par le passé. Le fait de communiquer une fenêtre précise pour les opérations marketing indique que le développement est, cette fois-ci, réellement proche de son terme.

Interrogé sur la fiabilité de cette date, le dirigeant s’est montré particulièrement optimiste. « Je me sens bien à ce sujet. Très bien à ce sujet », a-t-il confié à IGN. Selon lui, l’approche des séquences marketing témoigne d’un niveau de confiance maximal au sein des équipes.

Cette prise de parole constitue une exception notable dans la communication habituelle du groupe. Strauss Zelnick a admis auprès de The Game Business que le simple fait d’évoquer ces échéances estivales représente « un énorme changement » par rapport à sa réserve coutumière, lui qui préfère généralement laisser ses labels (comme Rockstar Games) gérer leurs propres annonces.

Une stratégie agressive malgré l’attente record

L’immense attente des consommateurs ne poussera pas l’éditeur à se reposer sur ses lauriers. Lors de l’appel téléphonique avec les investisseurs, Strauss Zelnick a balayé l’idée que le jeu pourrait se vendre sans effort promotionnel. « Je pense que le contraire est vrai. Nous sommes dans le business de manger de la viande rouge au petit-déjeuner », a-t-il imagé pour illustrer l’appétit féroce de l’entreprise.

Il promet une créativité étonnante de la part des équipes marketing de Rockstar Games dans les mois à venir, tout en soulignant la nécessité d’être judicieux dans la promotion d’un produit aussi hors normes. Si les déclarations passées du PDG n’ont pas toujours empêché les retards, l’engagement financier sur un plan marketing imminent est un signal fort : sauf catastrophe majeure, GTA 6 sera bien disponible le 19 novembre 2026.

Signaler une erreur dans le texte

