Phil Spencer, le patron de Xbox, prend sa retraite : tout ce qui change

Phil Spencer, le patron de Xbox et de la branche jeu vidéo chez Microsoft, prend sa retraite après 38 ans passés dans l’entreprise depuis ses débuts comme stagiaire en 1988. Dans la foulée, Sarah Bond, présidente de Xbox et longtemps considérée comme son héritière naturelle pour être la nouvelle patronne, a démissionné. Asha Sharma, présidente de CoreAI chez Microsoft en lien avec l’intelligence artificielle, succède à Phil Spencer au poste de directrice générale de Microsoft Gaming.

Dans un e-mail, Satya Nadella, patron de Microsoft, a salué « 38 ans chez Microsoft, dont 12 à diriger la branche gaming » dans un message aux équipes, tandis que Phil Spencer a indiqué avoir prévenu Satya Nadella à l’automne dernier de son souhait de « prendre du recul ». Il restera en rôle de consultant jusqu’à l’été pour assurer la transition. Matt Booty, à la tête des Xbox Game Studios, est simultanément promu directeur des contenus.

Un bilan contrasté pour Phil Spencer chez Xbox

Le mandat de Spencer sera surtout retenu pour l’acquisition d’Activision Blizzard en 2022, bouclée pour près de 69 milliards de dollars après près de deux ans d’approbations réglementaires à travers le monde. Sur le plan matériel, la stratégie Xbox Series X et Xbox Series S (une console haut de gamme et un modèle milieu de gamme moins chère) a souffert d’un démarrage laborieux pendant la pandémie du Covid-19, aggravé par un manque de jeux capables de justifier le passage à la nouvelle génération, dont les ventes n’ont jamais vraiment décollé.

La période des fêtes de 2025 a constitué un point bas : deux hausses de prix en six mois sur un matériel vieillissant, une augmentation du tarif de l’abonnement Game Pass Ultimate et un rapport financier trimestriel qui a dressé un tableau préoccupant pour la division gaming.

Asha Sharma est la nouvelle patronne

Asha Sharma a passé sa carrière entre Meta (vice-présidente des produits et de l’ingénierie), Instacart (directrice de l’exploitation) et Home Depot (membre du conseil d’administration) avant de rejoindre Microsoft en 2024. Venue du monde de l’IA, elle a choisi de s’en démarquer dès sa première prise de parole auprès des employés de Xbox en posant trois priorités.

La première est sans équivoque : « Tout commence ici. Nous devons avoir de grands jeux aimés des joueurs avant de faire quoi que ce soit d’autre ». La deuxième est un retour aux fondamentaux : « Nous allons recommencer à nous consacrer à nos fans Xbox les plus fidèles, ceux qui ont investi avec nous pendant 25 ans » à commencer par la console. La troisième porte sur le futur du jeu, où elle rejette explicitement la tentation de « noyer l’écosystème dans une IA sans âme ». « Les jeux sont et resteront toujours un art, créé par des humains », a-t-elle écrit, dans un message qui résonne comme une réponse directe aux inquiétudes du secteur.

Asha Sharma et Matt Booty