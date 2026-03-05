Resident Evil Requiem : un mod VR PC déjà disponible… mais encore très « expérimental »

Il fallait s’y attendre : à peine une semaine après sa sortie, Resident Evil Requiem dispose déjà d’un mod permettant d’y jouer en réalité virtuelle sur PC. Cette adaptation non officielle, développée par le moddeur bien connu Praydog, permet aux joueurs équipés d’un casque VR (compatible PC) de plonger dans l’intégralité du jeu sous un angle immersif. Toutefois, dans son état actuel, l’expérience reste encore rudimentaire et davantage destinée aux curieux qu’aux joueurs souhaitant parcourir l’aventure complète.

Une adaptation VR rapide… mais encore limitée

Capcom a indiqué ne pas prévoir de prise en charge officielle de la réalité virtuelle pour Resident Evil Requiem. Malgré cela, la communauté de modding s’est rapidement mobilisée : Praydog a ainsi adapté son célèbre outil REFramework, déjà utilisé pour plusieurs jeux tournant sous le moteur RE Engine.

Le mod permet d’explorer l’intégralité du titre en vue à la première personne en VR. Toutefois, l’expérience reste pour l’instant assez basique. Les menus, certaines interfaces et les séquences cinématiques n’ont pas encore été adaptés pour une immersion complète.

Pas encore de contrôleurs VR

Une expérience jouable uniquement à la manette

Contrairement à d’autres jeux Resident Evil compatibles avec REFramework, ce mod VR ne prend pas encore en charge les contrôleurs de mouvement. Les joueurs doivent donc utiliser une manette classique pour interagir avec le jeu.

Plusieurs premiers testeurs, dont le créateur de contenu Beardo Benjo, décrivent cette version comme une simple « première ébauche ». Cette dernière permet d’expérimenter l’univers du jeu en réalité virtuelle, mais sans les raffinements généralement attendus dans les expériences VR modernes.

Un mod appelé à évoluer rapidement

L’avantage de REFramework réside dans sa compatibilité avec l’ensemble des jeux utilisant le RE Engine. Cette architecture permet à Praydog d’améliorer progressivement son mod grâce à des mises à jour régulières. Le développeur avait déjà réussi à transformer profondément l’expérience VR sur Resident Evil Village et Resident Evil 7. Si ce même travail d’optimisation est appliqué à Requiem, le résultat pourrait devenir l’une des expériences Resident Evil les plus immersives jamais proposées sur PC.

Le mod est actuellement disponible gratuitement sur le dépôt GitHub de REFramework, où des mises à jour fréquentes sont publiées. Pour les joueurs impatients de tester la VR dans Requiem, l’essai est déjà possible. Mais pour profiter d’une expérience véritablement aboutie, quelques semaines d’amélioration pourraient bien faire toute la différence.