PlayStation Store : Sony teste la tarification dynamique des jeux

Sony expérimente discrètement la tarification dynamique sur le PlayStation Store : un même jeu PS5 peut afficher des prix différents selon le joueur qui consulte sa fiche. Le système inclut également des remises personnalisées. La pratique a été repérée par le site de suivi PS Prices qui a détecté des « structures d’offres inhabituelles contenant des identifiants d’expérimentation » dans les réponses de l’API du PlayStation Store.
En suivant ces identifiants (IPT_PILOT, IPT_OPR_TESTING), PS Prices a établi que Sony mène des tests sur 139 jeux, dont des titres propriétaires comme God of War Ragnarök et The Last of Us Part 2, dans 68 régions couvrant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. Les États-Unis et le Japon ne sont pas concernés, du moins pour l’instant. Les écarts de prix observés oscillent entre 5,3 % et 17,9 %, et le test n’a jusqu’ici entraîné que des baisses de prix, pas des hausses.
Au-delà des prix de base variables, le PlayStation Store affiche aussi des promotions pour chaque joueur. Pour Helldivers 2 par exemple, certains joueurs ont vu une remise classique de 25 %, d’autres une réduction de 56 % sur le même titre au même moment. PS Prices indique que cette expérimentation tourne depuis au moins trois mois. Sony a par ailleurs déployé à la fin 2025 une fonctionnalité permettant aux joueurs de consulter le prix le plus bas atteint par un jeu au cours des 30 derniers jours.
La tarification dynamique n’implique pas nécessairement une hausse pour l’acheteur : dans certains secteurs, elle génère des rabais qui convainquent des utilisateurs qui n’auraient autrement rien dépensé. Mais la pratique reste controversée, notamment depuis son adoption massive pour les places de concerts. Les facteurs qui la gouvernent sont nombreux (historique d’achat, localisation, niveau de salaire, heure de la journée) et opaques pour le consommateur.
La méfiance des joueurs PlayStation est d’autant plus compréhensible que le patron de Sony a explicitement indiqué aux investisseurs vouloir compenser le ralentissement des ventes de la PlayStation 5 en monétisant davantage la base installée existante. La tarification dynamique pourrait s’inscrire dans cette stratégie, même si pour l’instant elle joue uniquement en faveur de l’acheteur avec des prix à la baisse.
