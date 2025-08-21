TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis
Jeux vidéo

Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis

21 Août. 2025 • 14:10
0

Sony a pris la décision d’augmenter les prix des PlayStation 5 aux États-Unis, et ce dès aujourd’hui. Chaque modèle prend 50 dollars. À voir ce qu’il se passera dans les autres pays à l’avenir.

PlayStation 5 Debout et Manette PS5

Un prix en hausse pour la PS5 aux États-Unis

Pourquoi la hausse de prix des PS5 ? « Comme beaucoup d’entreprises internationales, nous continuons à faire face à un environnement économique difficile. Nous avons donc pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente conseillé des consoles PlayStation 5 aux États-Unis à compter du 21 août », indique Sony.

La société ne rentre pas plus dans les détails concernant sa mention d’un « environnement économique difficile », mais on se doute bien que c’est en référence aux droits de douane imposés par l’administration Trump.

Voici les nouveaux prix :

  • PlayStation 5 : 549,99 $ (499,99 $ auparavant)
  • PlayStation 5 Digital Edition : 499,99 $ (449,99 $ auparavant)
  • PlayStation 5 Pro : 749,99 $ (699,99 $ auparavant)

Sony précise que le changement tarifaire est uniquement une réalité pour ses consoles. Rien ne bouge en ce qui concerne les accessoires (manettes et autres) pour la PS5.

« Nous n’avons pas d’autres changements de prix à annoncer pour les marchés supplémentaires », conclut la société. Il est bon de rappeler que le prix de la PS5 Digital Edition a déjà augmenté en Europe au mois d’avril, en prenant 50 € et en passant à 499,99 €. La justification à cette période était « un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants ».

Il est possible d’acheter la PS5 chez Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PlayStation 5 PS5 Slim Officiel Manette DualSense Jeux vidéo

PS5 : Sony augmente encore le prix en Europe

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo reporte les précommandes au Canada à cause des États-Unis

Nintendo Switch En Main Jeux vidéo

Nintendo annonce augmenter le prix de la Switch aux États-Unis

Nintendo Switch 2 Prise en Main Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo reporte les précommandes aux États-Unis à cause des droits de douane de Trump

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

netflix septembre 2025

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2025

21 Août. 2025 • 16:28
0 Actu OS

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en...

The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia débarque enfin sur consoles et PC

21 Août. 2025 • 15:15
0 Jeux vidéo

Après plus d’un an passé en accès anticipé (sur PC), le très attendu The Rogue Prince of Persia fait enfin son...

PlayStation 5 Debout et Manette PS5

Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis

21 Août. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

Sony a pris la décision d’augmenter les prix des PlayStation 5 aux États-Unis, et ce dès aujourd’hui. Chaque...

Analogue 3D N64

Analogue reporte pour la troisième fois le lancement de sa console rétro-gaming émulant la N64

21 Août. 2025 • 12:45
0 Matériel

La startup Analogue a une nouvelle fois repoussé la sortie de sa console rétro Analogue 3D, conçue pour émuler la Nintendo 64...

Oracle

Oracle mise sur des générateurs à gaz pour alimenter un centre de données colossal

21 Août. 2025 • 11:20
0 Internet

Oracle mise sur le gaz pour son nouveau centre de données Oracle fait un pari audacieux (et controversé) pour contourner les délais...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Vivo Vision, un clone moins cher de l’Apple Vision Pro, fait ses débuts

Vivo Vision, un clone moins cher de l’Apple Vision Pro, fait ses débuts

21 Aug. 2025 • 15:26

image de l'article Justice : Meta est accusé d’avoir contourné les règles de confidentialité imposées par Apple

Justice : Meta est accusé d’avoir contourné les règles de confidentialité imposées par Apple

21 Aug. 2025 • 14:00

image de l'article iPhone : aux États-Unis, la (grande) majorité des ventes passe encore par les opérateurs

iPhone : aux États-Unis, la (grande) majorité des ventes passe encore par les opérateurs

21 Aug. 2025 • 12:45

image de l'article South Park se moque de Tim Cook et de l’iPhone en or donné à Trump

South Park se moque de Tim Cook et de l’iPhone en or donné à Trump

21 Aug. 2025 • 11:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site