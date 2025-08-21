Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis

Sony a pris la décision d’augmenter les prix des PlayStation 5 aux États-Unis, et ce dès aujourd’hui. Chaque modèle prend 50 dollars. À voir ce qu’il se passera dans les autres pays à l’avenir.
Pourquoi la hausse de prix des PS5 ? « Comme beaucoup d’entreprises internationales, nous continuons à faire face à un environnement économique difficile. Nous avons donc pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente conseillé des consoles PlayStation 5 aux États-Unis à compter du 21 août », indique Sony.
La société ne rentre pas plus dans les détails concernant sa mention d’un « environnement économique difficile », mais on se doute bien que c’est en référence aux droits de douane imposés par l’administration Trump.
Voici les nouveaux prix :
Sony précise que le changement tarifaire est uniquement une réalité pour ses consoles. Rien ne bouge en ce qui concerne les accessoires (manettes et autres) pour la PS5.
« Nous n’avons pas d’autres changements de prix à annoncer pour les marchés supplémentaires », conclut la société. Il est bon de rappeler que le prix de la PS5 Digital Edition a déjà augmenté en Europe au mois d’avril, en prenant 50 € et en passant à 499,99 €. La justification à cette période était « un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants ».
Il est possible d’acheter la PS5 chez Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger.
