Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

Meta accélère discrètement le développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle destinés à renforcer sa position face à une concurrence de plus en plus agressive. Selon des informations d' »insiders » , le groupe travaille actuellement sur un modèle image et vidéo baptisé en interne « Mango », ainsi que sur un modèle textuel surnommé « Avocado ». Leur lancement serait désormais programmé pour le premier semestre 2026.

Une feuille de route dévoilée en interne

Ces deux projets sont pilotés par le nouveau laboratoire de « superintelligence » de Meta, dirigé par Alexandr Wang, le cofondateur de Scale AI. Lors d’une session de questions-réponses interne, le dirigeant aurait présenté une feuille de route ambitieuse aux côtés de Chris Cox, directeur produit du groupe. L’objectif serait d’améliorer significativement les performances en génération de code et de développer des modèles capables de comprendre le monde visuel, de raisonner et de planifier des actions complexes ; une quasi AGI en somme !

Combler le retard face aux leaders du secteur

Meta semble ainsi reconnaître implicitement son retard face à des acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Google. De fait, l’année écoulée a été marquée par des restructurations internes, des changements de leadership et un important recrutement de chercheurs… dont certains ont déjà quitté l’entreprise. Le départ récent de Yann LeCun, figure historique de l’IA chez Meta, illustre également le bouillonnement de cette période de transition.

À ce stade, Meta ne dispose pas encore d’un outil ou produit d’IA unanimement reconnu. L’assistant Meta AI bénéficie surtout de son intégration massive au sein de Facebook, Instagram et WhatsApp. Les premiers modèles issus de ce nouveau laboratoire seront donc scrutés de près, tant ces derniers pourraient conditionner la crédibilité de Meta dans la prochaine phase de la course mondiale à l’intelligence artificielle.