Meta AI se dote d’une fonctionnalité d’édition vidéo boostée à l’IA

Meta vient d’annoncer l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’édition vidéo à Meta AI, permettant ainsi aux utilisateurs de modifier de courtes vidéos à l’aide de 50 préréglages basés sur des invites IA. Ces outils permettent, par exemple, de changer le style visuel en bande dessinée vintage, d’ajuster l’éclairage pour simuler une journée pluvieuse, ou bien encore de transformer une tenue en combinaison spatiale. Ces fonctions sont intégrées à l’application Meta AI, au site Meta.ai, ainsi qu’à l’application Edits (concurrente de CapCut), avec un partage simplifié vers Facebook et Instagram. A noter que pour l’instant, l’édition est limitée à des clips de 10 secondes à peine (gageons que cela changera certainement avec des formules d’abonnement plus élevées)

Inspirées des modèles Movie Gen de Meta, ces fonctionnalités visent à concurrencer des plateformes comme le spectaculaire Flow de Google et d’autres éditeurs vidéo boostés à l’IA. Meta précise en outre que la fonction d’édition vidéo a été développée en partie grâce aux conseils de créateurs et il est déjà prévu d’ajouter plus d’options de personnalisation d’ici la fin de l’année. L’objectif semble ici assez clair : encourager les utilisateurs à créer et partager des contenus originaux en utilisant les outils natifs de Meta plutôt que des applications tierces.