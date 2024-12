Ray-Ban Meta : une mise à jour majeure qui apporte les conversations avec Meta AI et la traduction en temps réel

La grosse mise à jour est de sortie : les lunettes connectées Ray-Ban Meta passent au firmware v11, une mise à jour qui apporte un gros de lots de fonctionnalités importantes comme les conversations continues avec l’assistant Meta AI ou bien encore la traduction en temps réel. La fonction Live AI permet aux utilisateurs du programme d’accès anticipé (aux États-Unis et au Canada uniquement) de dialoguer avec l’IA sans avoir besoin de prononcer « Hey Meta, » facilitant ainsi une conversation plus naturelle.

La mise à jour améliore également les capacités vidéo en temps réel. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur leur environnement grâce à la caméra frontale intégrée aux lunettes. Avec cette nouveauté, Meta devance clairement la concurrence – notamment Google – en ce qui concerne la vidéo en temps réel assistée par l’IA (pour les lunettes connectées s’entend).

Par ailleurs, la mise à jour inclut une traduction en direct entre l’anglais et l’espagnol, le français ou l’italien, permettant ainsi aux utilisateurs d’entendre les traductions via les haut-parleurs des lunettes et d’afficher les transcriptions directement sur leurs smartphones. On notera aussi l’intégration de Shazam pour identifier des chansons sur commande (une fonction devenue presque banale aujourd’hui).