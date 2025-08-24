[#BonPlan] Les promos high-tech du week-end

TENDANCES
24 Août. 2025 • 19:05
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • Pack de 4 Prises Connectées Tapo WiFi compatible avec Alexa et Google Home à 18,74€ au lieu de 40€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Evo Plus MZ-V9S2TO – M.2 2280, PCle 5.0 x2 (+8,3€ Cagnottés – Vendeur Boulanger) à 109,99€ au lieu de 119,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN10
  • Ecran PC 27″ LG Ultragear 27GS75Q-B.AEU – Dalle IPS, Résolution QHD, 2560×1440, 1ms, 180Hz à 174,99€ au lieu de 204,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 456,34€ sur @Cdiscount
  • Tondeuse électrique Philips Series 7000 MG7930/15 – 14 sabots pour le visage, tête et corps, avec 21 hauteurs (0,5 à 16mm) à 49,99€ au lieu de 74,99€ sur @Amazon
  • Final Fantasy XVI – Standard Edition sur PS5 à 23,75€ sur @E.Leclerc

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 294€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 342€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC + SSD Spatium M470 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 – 1To à 319€ sur @Amazon
  • Processeur AMD Ryzen 7 7700 à 151,99€ sur @AliExpress avec le code FRBS28
  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC, 16 Go DDR6 à 680,65€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
  • Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 415€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Ventirad Thermalright Assassin X 120R SE Plus – 4 caloducs 6mm, 120mm PWM Quiet Fans S-FDB à 20,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
  • HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 91,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

