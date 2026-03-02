[MWC 2026] Motorola annonce un futur smartphone sous GrapheneOS

Après plusieurs mois de spéculations, Motorola a confirmé au Mobile World Congress 2026 de Barcelone la signature d’un partenariat de long terme avec la GrapheneOS Foundation. L’objectif de cet accord est de proposer à terme un smartphone équipé nativement de GrapheneOS, le système Android durci et axé sur la protection des données.

Dans un communiqué, le constructeur évoque “une nouvelle ère de sécurité pour les smartphones”, précisant que la collaboration portera à la fois sur le développement d’un appareil compatible et sur l’intégration progressive de fonctionnalités issues de GrapheneOS dans d’autres modèles de la marque.

GrapheneOS bientôt au-delà des Google Pixel

Jusqu’à présent, GrapheneOS était exclusivement disponible sur les smartphones Google Pixel, seuls à répondre aux exigences matérielles strictes du système en matière de sécurité. Les développeurs du projet avaient d’ailleurs indiqué que les modèles Motorola existants ne satisfaisaient pas ces critères techniques.

Le futur appareil Motorola conçu pour GrapheneOS devrait donc proposer une architecture matérielle renforcée, dépassant les spécifications actuelles du haut de gamme de la marque. Aucune fiche technique ni date précise n’a encore été dévoilée.

Des fonctions de sécurité étendues à d’autres modèles

Au-delà d’un smartphone dédié, Motorola prévoit d’intégrer certaines briques logicielles issues de GrapheneOS à son catalogue Android. Les détails restent flous, mais la collaboration inclura des travaux conjoints en recherche, optimisation logicielle et nouvelles capacités de protection.

Dans un contexte où la confidentialité devient un argument différenciant majeur, cette alliance pourrait redistribuer les cartes sur le segment Android premium et offrir une alternative crédible aux solutions centrées sur Google.

Reste désormais à découvrir quel modèle inaugurera cette stratégie ambitieuse, et si Motorola saura convaincre les utilisateurs en quête d’un écosystème mobile plus « souverain » et sécurisé.