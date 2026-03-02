TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones [MWC 2026] Motorola annonce un futur smartphone sous GrapheneOS
Smartphones

[MWC 2026] Motorola annonce un futur smartphone sous GrapheneOS

2 min.
2 Mar. 2026 • 10:49
0

Après plusieurs mois de spéculations, Motorola a confirmé au Mobile World Congress 2026 de Barcelone la signature d’un partenariat de long terme avec la GrapheneOS Foundation. L’objectif de cet accord est de proposer à terme un smartphone équipé nativement de GrapheneOS, le système Android durci et axé sur la protection des données.

Dans un communiqué, le constructeur évoque “une nouvelle ère de sécurité pour les smartphones”, précisant que la collaboration portera à la fois sur le développement d’un appareil compatible et sur l’intégration progressive de fonctionnalités issues de GrapheneOS dans d’autres modèles de la marque.

GrapheneOS bientôt au-delà des Google Pixel

Jusqu’à présent, GrapheneOS était exclusivement disponible sur les smartphones Google Pixel, seuls à répondre aux exigences matérielles strictes du système en matière de sécurité. Les développeurs du projet avaient d’ailleurs indiqué que les modèles Motorola existants ne satisfaisaient pas ces critères techniques.

GrapheneOS 1

Le futur appareil Motorola conçu pour GrapheneOS devrait donc proposer une architecture matérielle renforcée, dépassant les spécifications actuelles du haut de gamme de la marque. Aucune fiche technique ni date précise n’a encore été dévoilée.

Des fonctions de sécurité étendues à d’autres modèles

Au-delà d’un smartphone dédié, Motorola prévoit d’intégrer certaines briques logicielles issues de GrapheneOS à son catalogue Android. Les détails restent flous, mais la collaboration inclura des travaux conjoints en recherche, optimisation logicielle et nouvelles capacités de protection.

Dans un contexte où la confidentialité devient un argument différenciant majeur, cette alliance pourrait redistribuer les cartes sur le segment Android premium et offrir une alternative crédible aux solutions centrées sur Google.

Reste désormais à découvrir quel modèle inaugurera cette stratégie ambitieuse, et si Motorola saura convaincre les utilisateurs en quête d’un écosystème mobile plus « souverain » et sécurisé.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Motorola Razr Fold Mobiles / Tablettes

[CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

Motorola Razr Fold Mobiles / Tablettes

[MWC 2026] Razr Fold : Motorola dévoile le prix élevé et d’autres caractéristiques

honor robots Mobiles / Tablettes

MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

Tecno-Modular-Phone Mobiles / Tablettes

Project Ara, le retour ? Tecno relance le smartphone Android modulaire avec un concept magnétique ultra-fin

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PlayStation Store Logo

PlayStation Store : Sony visé par une plainte antitrust à 2,7 milliards de dollars au Royaume-Uni

2 Mar. 2026 • 13:25
0 Jeux vidéo

Sony fait face à une nouvelle offensive judiciaire au Royaume-Uni : une class action déposée devant la justice britannique accuse le...

Thinkbook Modular AI PC

[MWC 2026] ThinkBook Modular AI PC : Lénovo dévoile un PC portable modulaire à double écran et ports interchangeables

2 Mar. 2026 • 12:04
0 Actu OS

À l’occasion du MWC 2026, Lenovo a levé le voile sur un concept audacieux, le ThinkBook Modular AI PC. Ce prototype bouscule les codes...

Snapdragon Wear Elite 1

[MWC 2026] Snapdragon Wear Elite : Qualcomm lance une puce 3 nm ultra-puissante pour montres connectées et objets IA

2 Mar. 2026 • 10:30
0 Matériel

Qualcomm étend sa gamme de processeurs mobiles avec le Snapdragon Wear Elite, premier modèle « Elite »...

FastConnect8800Infographic

[MWC 2026] Qualcomm présente une première vague de solutions Wi-Fi 8 AI-native

2 Mar. 2026 • 10:08
0 Matériel

À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, Qualcomm a levé le voile sur une nouvelle...

Motorola Razr Fold

[MWC 2026] Razr Fold : Motorola dévoile le prix élevé et d’autres caractéristiques

2 Mar. 2026 • 9:02
0 Mobiles / Tablettes

Après une première présentation au CES en janvier, Motorola dévoile les caractéristiques complètes de son Razr...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Annonce de nouveaux produits : Apple prépare ses Apple Store à une affluence record

Annonce de nouveaux produits : Apple prépare ses Apple Store à une affluence record

2 Mar. 2026 • 12:30

image de l'article App Store : l’app Claude profite largement des bisbilles entre Anthropic et le gouvernement américain

App Store : l’app Claude profite largement des bisbilles entre Anthropic et le gouvernement américain

2 Mar. 2026 • 12:00

image de l'article Monarch Legacy of Monsters : la saison 2 sort ses gros monstres sur Apple TV (1 épisode disponible)

Monarch Legacy of Monsters : la saison 2 sort ses gros monstres sur Apple TV (1 épisode disponible)

2 Mar. 2026 • 10:40

image de l'article iOS 27 : Apple remplacera Core ML par Core AI à la WWDC 2026

iOS 27 : Apple remplacera Core ML par Core AI à la WWDC 2026

2 Mar. 2026 • 9:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site