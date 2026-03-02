[MWC 2026] Motorola annonce un futur smartphone sous GrapheneOS

Après plusieurs mois de spéculations, Motorola a confirmé au Mobile World Congress 2026 de Barcelone la signature d’un partenariat de long terme avec la GrapheneOS Foundation. L’objectif de cet accord est de proposer à terme un smartphone équipé nativement de GrapheneOS, le système Android durci et axé sur la protection des données.
Dans un communiqué, le constructeur évoque “une nouvelle ère de sécurité pour les smartphones”, précisant que la collaboration portera à la fois sur le développement d’un appareil compatible et sur l’intégration progressive de fonctionnalités issues de GrapheneOS dans d’autres modèles de la marque.
Jusqu’à présent, GrapheneOS était exclusivement disponible sur les smartphones Google Pixel, seuls à répondre aux exigences matérielles strictes du système en matière de sécurité. Les développeurs du projet avaient d’ailleurs indiqué que les modèles Motorola existants ne satisfaisaient pas ces critères techniques.
Le futur appareil Motorola conçu pour GrapheneOS devrait donc proposer une architecture matérielle renforcée, dépassant les spécifications actuelles du haut de gamme de la marque. Aucune fiche technique ni date précise n’a encore été dévoilée.
Au-delà d’un smartphone dédié, Motorola prévoit d’intégrer certaines briques logicielles issues de GrapheneOS à son catalogue Android. Les détails restent flous, mais la collaboration inclura des travaux conjoints en recherche, optimisation logicielle et nouvelles capacités de protection.
Dans un contexte où la confidentialité devient un argument différenciant majeur, cette alliance pourrait redistribuer les cartes sur le segment Android premium et offrir une alternative crédible aux solutions centrées sur Google.
Reste désormais à découvrir quel modèle inaugurera cette stratégie ambitieuse, et si Motorola saura convaincre les utilisateurs en quête d’un écosystème mobile plus « souverain » et sécurisé.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Sony fait face à une nouvelle offensive judiciaire au Royaume-Uni : une class action déposée devant la justice britannique accuse le...
À l’occasion du MWC 2026, Lenovo a levé le voile sur un concept audacieux, le ThinkBook Modular AI PC. Ce prototype bouscule les codes...
Qualcomm étend sa gamme de processeurs mobiles avec le Snapdragon Wear Elite, premier modèle « Elite »...
À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, Qualcomm a levé le voile sur une nouvelle...
Après une première présentation au CES en janvier, Motorola dévoile les caractéristiques complètes de son Razr...
2 Mar. 2026 • 12:30
2 Mar. 2026 • 12:00
2 Mar. 2026 • 10:40
2 Mar. 2026 • 9:23