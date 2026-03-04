A quelques jours de la GDC 2026 (où tout sera présenté en détails), ByteDance/Pico lève le voile sur les caractéristiques clés de son prochain casque XR, connu sous le nom de Project Swan. Attendu d’ici la fin de l’année, ce modèle vise le segment premium avec une fiche technique particulièrement ambitieuse.

Au cœur de l’appareil, des écrans micro-OLED de nouvelle génération affichant une densité impressionnante de 4 000 pixels par pouce. Pico annonce une résolution angulaire moyenne de 40 pixels par degré, avec un pic à 45 PPD, un niveau largement suffisant pour afficher du texte fin sur des moniteurs virtuels. De quoi concurrencer frontalement les références actuelles du marché, à commencer par l’Apple Vision Pro.

Pico Project Swan video

Double architecture et puissance accrue

Un processeur principal deux fois plus performant

Project Swan adopte en outre une architecture à double puce. Le processeur principal promet des performances CPU et GPU doublées par rapport au Snapdragon XR2 Gen 2, présent dans les casques actuels comme le Pico 4 Ultra. Pico ne précise pas encore le fournisseur exact de cette nouvelle plateforme, mais il y a de quoi être intéressé…

Plus intriguant encore, un coprocesseur dédié à la vision par ordinateur et au traitement d’image complètera l’ensemble, avec une latence annoncée d’environ 12 millisecondes. Le casque intégrera également le suivi des mains et des yeux.

Pico video interface XR

Pico OS 6 : une nouvelle génération d’interface spatiale

Au-delà du matériel, Pico mise sur Pico OS 6, son système d’exploitation XR repensé. Basé sur un moteur baptisé Pico Spatial Engine, cet OS permet l’exécution simultanée d’applications 2D et 3D dans un environnement unifié, qu’il soit virtuel ou mixte. L’OS gère l’éclairage environnemental, l’occlusion dynamique, l’audio spatial et la compréhension de scène.

Compatible OpenXR, Pico OS 6 garantit aussi la rétrocompatibilité avec les applications existantes. Un programme d’accès anticipé mondial est ouvert aux développeurs afin de recueillir des retours avant le lancement commercial. Avec Project Swan, Pico affiche donc clairement son intention de s’imposer parmi les acteurs majeurs de la réalité mixte/étendue haut de gamme. Reste à connaitre le prix…