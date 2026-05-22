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Nintendo compte produire 20 millions de Switch 2 d’ici 2027

3 min.
22 Mai. 2026 • 19:55
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Nintendo prépare environ 20 millions de Switch 2 sur l’exercice fiscal qui court jusqu’en mars 2027, soit nettement plus que son objectif public de 16,5 millions d’exemplaires, révèle Bloomberg. L’écart montre que la prudence affichée par le groupe ne reflète pas entièrement la cadence qu’il semble prêt à tenir en interne.

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique

La Nintendo Switch 2 se vend bien

Le volume n’est pas encore figé et peut évoluer selon la demande. Mais à ce stade, Nintendo organise déjà sa production sur une base environ 20 % supérieure à sa propre prévision de ventes, signe que l’entreprise de Mario et Zelda croit à la capacité de la Switch 2 de continuer à accélérer avec les prochains jeux.

Cette mécanique n’a rien d’isolé chez Nintendo. Le constructeur a l’habitude d’annoncer des objectifs prudents en début d’exercice fiscal avant de faire mieux ensuite. L’an dernier, il visait publiquement 15 millions de Switch 2 sur l’exercice précédent avant de finalement finir à 19,9 millions d’exemplaires.

La Switch 2 continue en tout cas de battre des records de ventes depuis ses débuts en juin. Il est toutefois bon de noter que Nintendo a annoncé récemment une hausse de prix pour sa console qui passera de 469,99 euros à 499,99 euros à partir du 1er septembre.

Cette hausse n’arrive pas dans un vide commercial. Nintendo dispose déjà de plusieurs locomotives au niveaux des jeux, avec Donkey Kong Bananza, Légendes Pokémon : Z-A et le succès mondial de Pokémon Pokopia au printemps. Cela sert donc à la fois de moteur de demande et de justification à une production plus agressive.

Le Japon donne un aperçu concret de cette pression. D’après les données de Famitsu, les ventes de Switch 2 dans le pays ont été multipliées par environ quatre sur les deux semaines arrêtées au 10 mai. Certains magasins ont même adopté une règle simple : une console par client.

Un lancement puissant, mais pas encore parfait

Tout n’est pourtant pas aligné pour Nintendo. La hausse de prix est directement liée au coût plus élevé de composants clés comme la RAM, ce qui montre que la Switch 2 reste exposée aux tensions industrielles qui traversent le secteur.

Autre limite, plus stratégique : Nintendo vend moins de jeux par console qu’au lancement de la première Switch en 2017. La console a déjà des succès, mais elle attend encore un titre capable de jouer le rôle de déclencheur massif qu’avait incarné The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour la console d’origine.

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