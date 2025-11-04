TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo La Nintendo Switch 2 dépasse déjà les 10 millions de ventes
Jeux vidéo

La Nintendo Switch 2 dépasse déjà les 10 millions de ventes

4 Nov. 2025 • 10:15
0

Porté par un excellent démarrage avec sa Switch 2, Nintendo a relevé ses prévisions de ventes pour l’année, témoignant de sa confiance dans la capacité de la console à maintenir sa forte dynamique. Ce succès, qui dépasse largement les attentes du marché, positionne la Switch 2 comme l’un des produits électroniques phares de l’année, de bon augure pour la période de Noël.

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

Un succès pour la Nintendo Switch 2

Au cours du trimestre allant de juillet à septembre, Nintendo a écoulé 4,54 millions de Switch 2, portant le total à 10,36 millions de consoles vendues depuis son lancement en juin. Bien qu’en léger recul par rapport au pic de la demande post-lancement, la performance reste solide. Fort de ce succès, Nintendo prévoit désormais de vendre 19 millions de consoles d’ici mars 2026, bien au-dessus des 15 millions initialement estimées.

Cette confiance se reflète dans les résultats financiers, qui ont tous dépassé les prévisions des analystes. Le bénéfice d’exploitation a atteint 88,25 milliards de yens (498,61 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 527,2 milliards de yens (2,98 milliards d’euros) et un bénéfice net de 102,9 milliards de yens (581,41 millions d’euros). La firme a également relevé ses prévisions de bénéfice d’exploitation annuel de 16 % et augmenté son ratio de distribution de dividendes, signe de sa santé financière positive.

Les jeux comme moteur et des défis à l’horizon

Ce succès au niveau du matériel est indissociable de celui des logiciels, à savoir les jeux. Des titres comme Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza se sont imposés comme des locomotives, contribuant à la vente de 11,95 millions de jeux sur la période. Nintendo a d’ailleurs confirmé son intention de « maintenir l’élan des titres sortis et de proposer continuellement de nouveaux titres pour élargir la base d’utilisateurs de la plateforme ».

Cependant, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, reste prudent. Il a souligné qu’il ne serait « pas facile de maintenir cet élan », citant le prix élevé de la console, la plus chère jamais produite par Nintendo, et les incertitudes macroéconomiques comme les tensions commerciales ou les droits de douane élevés de l’administration Trump. Pour contrer ces vents contraires et s’assurer que la Switch 2 reste omniprésente dans l’esprit des consommateurs, Nintendo n’a pas hésité à augmenter son budget publicitaire de 80 % au dernier trimestre, atteignant 64,6 milliards de yens (365 millions d’euros).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo annonce des ventes records pour le lancement

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Matériel

La Nintendo Switch 2 s’est écoulée à près de 6 millions d’exemplaires depuis le mois de juin (et c’est un record)

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Jeux vidéo

Nintendo gagne son procès contre un vendeur de Switch piratées, qui doit payer 2 millions de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Jason Duval 5

Les GTA ont toujours lieu aux États-Unis, le cofondateur de Rockstar Games explique pourquoi

4 Nov. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

Liberty City, Vice City, Los Santos… Si l’univers de Grand Theft Auto (GTA) vous est familier, vous avez remarqué que les jeux se...

Ariane 6 1

Ariane 6 s’élancera ce soir ; comment ne pas manquer cet évènement majeur pour l’aérospatiale européenne

4 Nov. 2025 • 13:05
1 Science

Ce 4 novembre 2025 à 22h03 (heure de Paris), tous les regards seront tournés vers le ciel guyanais. Depuis le Centre spatial de Kourou en...

Playdate

Playdate : le studio Panic annonce un évènement pour sa petite console à manivelle

4 Nov. 2025 • 11:55
0 Jeux vidéo

Le studio Panic s’apprête à ravir les amateurs de rétro gaming avec un nouvel événement Playdate Update...

Freebox Ultra Stranger Things

Free dévoile une Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things en édition limitée

4 Nov. 2025 • 10:39
0 Matériel

Après un teasing, Free annonce une édition limitée de sa Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things, la série à...

Image Generee ChatGPT GPT-4o Meme Studio Ghibli

Copyright & IA : Ghibli, Square Enix ou bien encore Bandai Namco demandent des comptes à OpenAI

4 Nov. 2025 • 10:03
0 Hors-Sujet

Un collectif japonais réunissant des acteurs majeurs du divertissement sous la bannière de la Content Overseas Distribution Association...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un musicien d’Atlanta retrouve ses violons électriques volés grâce à l’AirTag

Un musicien d’Atlanta retrouve ses violons électriques volés grâce à l’AirTag

4 Nov. 2025 • 12:10

image de l'article Apple annonce Adrift, un nouveau contenu narratif pour Apple Podcasts

Apple annonce Adrift, un nouveau contenu narratif pour Apple Podcasts

4 Nov. 2025 • 10:45

image de l'article Apple met à jour trois applications avec des icônes Liquid Glass

Apple met à jour trois applications avec des icônes Liquid Glass

4 Nov. 2025 • 9:28

image de l'article Apple One se dote d’un logo avec de la couleur

Apple One se dote d’un logo avec de la couleur

4 Nov. 2025 • 8:31

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site