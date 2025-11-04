La Nintendo Switch 2 dépasse déjà les 10 millions de ventes

Porté par un excellent démarrage avec sa Switch 2, Nintendo a relevé ses prévisions de ventes pour l’année, témoignant de sa confiance dans la capacité de la console à maintenir sa forte dynamique. Ce succès, qui dépasse largement les attentes du marché, positionne la Switch 2 comme l’un des produits électroniques phares de l’année, de bon augure pour la période de Noël.

Un succès pour la Nintendo Switch 2

Au cours du trimestre allant de juillet à septembre, Nintendo a écoulé 4,54 millions de Switch 2, portant le total à 10,36 millions de consoles vendues depuis son lancement en juin. Bien qu’en léger recul par rapport au pic de la demande post-lancement, la performance reste solide. Fort de ce succès, Nintendo prévoit désormais de vendre 19 millions de consoles d’ici mars 2026, bien au-dessus des 15 millions initialement estimées.

Cette confiance se reflète dans les résultats financiers, qui ont tous dépassé les prévisions des analystes. Le bénéfice d’exploitation a atteint 88,25 milliards de yens (498,61 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 527,2 milliards de yens (2,98 milliards d’euros) et un bénéfice net de 102,9 milliards de yens (581,41 millions d’euros). La firme a également relevé ses prévisions de bénéfice d’exploitation annuel de 16 % et augmenté son ratio de distribution de dividendes, signe de sa santé financière positive.

Les jeux comme moteur et des défis à l’horizon

Ce succès au niveau du matériel est indissociable de celui des logiciels, à savoir les jeux. Des titres comme Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza se sont imposés comme des locomotives, contribuant à la vente de 11,95 millions de jeux sur la période. Nintendo a d’ailleurs confirmé son intention de « maintenir l’élan des titres sortis et de proposer continuellement de nouveaux titres pour élargir la base d’utilisateurs de la plateforme ».

Cependant, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, reste prudent. Il a souligné qu’il ne serait « pas facile de maintenir cet élan », citant le prix élevé de la console, la plus chère jamais produite par Nintendo, et les incertitudes macroéconomiques comme les tensions commerciales ou les droits de douane élevés de l’administration Trump. Pour contrer ces vents contraires et s’assurer que la Switch 2 reste omniprésente dans l’esprit des consommateurs, Nintendo n’a pas hésité à augmenter son budget publicitaire de 80 % au dernier trimestre, atteignant 64,6 milliards de yens (365 millions d’euros).