Changer d’adresse Gmail sans recréer de compte va être possible

Google s’apprête à lever une restriction historique au niveau de Gmail pour permettre aux utilisateurs de changer leur adresse @gmail.com. Ils conserveront leur compte existant. Jusqu’à présent, cette flexibilité était réservée aux comptes utilisant des adresses e-mail tierces.

Bientôt la possibilité de changer son adresse @gmail.com

L’information provient d’une page d’assistance de Google, dont la version en langue hindi a été modifiée prématurément. Le document détaille un nouveau processus en cours de déploiement progressif qui contredit la règle actuelle stipulant qu’il est impossible de changer une adresse Gmail.

Google y explique clairement : « Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre adresse e-mail de compte Google se terminant par gmail.com pour une nouvelle adresse se terminant par gmail.com ». Bien que l’option ne soit pas encore active, sa présence détaillée laisse présager une annonce officielle dans les jours ou semaines à venir.

Google garantit la continuité des données et la redirection des messages

Le changement d’adresses Gmail a été pensé pour être sans friction. Une fois la modification effectuée via la section « Mon Compte », l’ancienne adresse restera liée à l’utilisateur. Elle continuera de recevoir les messages dans la même boîte de réception et pourra toujours servir à se connecter aux services comme YouTube, Maps ou Drive.

Google assure que l’intégrité des données personnelles sera préservée : photos, messages et anciens e-mails resteront accessibles. De plus, l’ancienne adresse ne sera pas libérée pour le public, elle demeurera la propriété exclusive de l’utilisateur qui pourra même continuer à envoyer des e-mails depuis celle-ci. Cependant, des traces de l’ancien identifiant pourraient subsister temporairement, notamment dans les événements d’agenda créés avant la transition.

Cette nouvelle liberté s’accompagne de conditions d’utilisation rigoureuses pour empêcher les changements intempestifs. Les utilisateurs ne pourront pas modifier ou supprimer leur nouvelle adresse pendant une période de 12 mois suivant l’opération. De même, la création d’une autre adresse Gmail liée au compte sera bloquée durant ce même délai.

Enfin, Google instaure un plafond définitif : chaque compte ne pourra changer d’adresse @gmail.com que trois fois au maximum, portant le total à quatre adresses historiques possibles par profil.