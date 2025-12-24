TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Changer d’adresse Gmail sans recréer de compte va être possible
Internet

Changer d’adresse Gmail sans recréer de compte va être possible

24 Déc. 2025 • 20:00
0

Google s’apprête à lever une restriction historique au niveau de Gmail pour permettre aux utilisateurs de changer leur adresse @gmail.com. Ils conserveront leur compte existant. Jusqu’à présent, cette flexibilité était réservée aux comptes utilisant des adresses e-mail tierces.

Gmail Logo

Bientôt la possibilité de changer son adresse @gmail.com

L’information provient d’une page d’assistance de Google, dont la version en langue hindi a été modifiée prématurément. Le document détaille un nouveau processus en cours de déploiement progressif qui contredit la règle actuelle stipulant qu’il est impossible de changer une adresse Gmail.

Google y explique clairement : « Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre adresse e-mail de compte Google se terminant par gmail.com pour une nouvelle adresse se terminant par gmail.com ». Bien que l’option ne soit pas encore active, sa présence détaillée laisse présager une annonce officielle dans les jours ou semaines à venir.

Google garantit la continuité des données et la redirection des messages

Le changement d’adresses Gmail a été pensé pour être sans friction. Une fois la modification effectuée via la section « Mon Compte », l’ancienne adresse restera liée à l’utilisateur. Elle continuera de recevoir les messages dans la même boîte de réception et pourra toujours servir à se connecter aux services comme YouTube, Maps ou Drive.

Google assure que l’intégrité des données personnelles sera préservée : photos, messages et anciens e-mails resteront accessibles. De plus, l’ancienne adresse ne sera pas libérée pour le public, elle demeurera la propriété exclusive de l’utilisateur qui pourra même continuer à envoyer des e-mails depuis celle-ci. Cependant, des traces de l’ancien identifiant pourraient subsister temporairement, notamment dans les événements d’agenda créés avant la transition.

Cette nouvelle liberté s’accompagne de conditions d’utilisation rigoureuses pour empêcher les changements intempestifs. Les utilisateurs ne pourront pas modifier ou supprimer leur nouvelle adresse pendant une période de 12 mois suivant l’opération. De même, la création d’une autre adresse Gmail liée au compte sera bloquée durant ce même délai.

Enfin, Google instaure un plafond définitif : chaque compte ne pourra changer d’adresse @gmail.com que trois fois au maximum, portant le total à quatre adresses historiques possibles par profil.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gmail Onglet Achats Commandes Internet

Gmail ajoute un onglet regroupant les achats

Gmail Resultats Recherche IA Internet

Gmail améliore sa recherche grâce à l’intelligence artificielle

Gmail Logo Internet

Gmail facilite l’envoi d’e-mails chiffrés pour les professionnels

Gmail Logo Internet

Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Joyeux Noel 2025 Infos KultureGeek

Un très Joyeux Noël à tous !!!

24 Déc. 2025 • 20:15
0
WhatsApp Icone Logo

WhatsApp : l’Italie contraint Meta de suspendre le blocage des IA tierces

24 Déc. 2025 • 19:14
0 Internet

L’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a ordonné à Meta de geler sa politique interdisant aux entreprises...

La Poste Logo

Cyberattaque La Poste : la situation s’améliore juste avant Noël

24 Déc. 2025 • 17:32
0 Internet

La cyberattaque qui cible La Poste depuis lundi montre ses premiers signes d’essoufflement ce mercredi. Bien que l’offensive soit toujours...

Thierry Breton

Régulation de la tech : Thierry Breton est interdit de séjour aux États-Unis

24 Déc. 2025 • 15:39
2 Hors-Sujet

L’administration Trump a annoncé des sanctions ciblant cinq figures majeures de la régulation technologique en Europe, dont...

Oppo-reno-13-5g

50 000 smartphones, tablettes et ordinateurs ont été volés dans un entrepôt avant Noël

24 Déc. 2025 • 14:10
1 Mobiles / Tablettes

Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 décembre, un cambriolage a visé un entrepôt logistique situé à Dugny en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un très Joyeux Noël à tous nos « i-addicts » !!!

Un très Joyeux Noël à tous nos « i-addicts » !!!

24 Dec. 2025 • 20:00

image de l'article Un vol d’iPhone, iPad et Apple Watch chez un revendeur Apple à Bayonne

Un vol d’iPhone, iPad et Apple Watch chez un revendeur Apple à Bayonne

24 Dec. 2025 • 19:49

image de l'article Apple Intelligence doit réussir un test de censure avant son arrivée en Chine

Apple Intelligence doit réussir un test de censure avant son arrivée en Chine

24 Dec. 2025 • 18:12

image de l'article iPhone Air 2 : la sortie en 2026 plutôt qu’en 2027 refait parler d’elle

iPhone Air 2 : la sortie en 2026 plutôt qu’en 2027 refait parler d’elle

24 Dec. 2025 • 16:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site