WELOCK Smart Lock U81 en promo à 188€ (jusqu'à 61 € de réduction)

27 Fév. 2026
Protéger son logement tout en simplifiant l’accès au quotidien est devenu une priorité, surtout quand plusieurs personnes doivent entrer et sortir (famille, invités, prestataires ou location). Les serrures connectées répondent précisément à ce besoin en remplaçant le “tout-clé” par des accès plus flexibles et mieux contrôlés. Dans cette logique, la WELOCK Smart Lock U81 se positionne comme une solution complète, actuellement proposée avec une réduction pouvant aller jusqu’à 61 € via le coupon SZ61, pour un prix final annoncé de 188 €.

Welock Smart Lock U81 Electronic Door Lock Cylinder 4300639 1800x1800

Pourquoi passer à une serrure connectée ?

Une serrure connectée apporte deux avantages immédiats : le confort et le contrôle. Confort, parce que l’ouverture devient plus rapide (plus besoin de chercher ses clés, moins de risques d’oubli). Contrôle, parce que vous pouvez organiser qui entre, quand, et avec quel moyen d’accès. C’est particulièrement utile pour un foyer avec enfants, une colocation, un petit bureau, ou encore un hébergement en location courte durée.

Dans ce contexte, une WELOCK serrure intelligente a pour objectif de rendre l’accès plus simple, tout en gardant une solution de secours (clé mécanique) pour rester serein.

Présentation détaillée de la WELOCK U81

La WELOCK Smart Lock U81 est un cylindre de serrure électronique conçu pour proposer un accès sans clé avec plusieurs méthodes de déverrouillage. L’approche est pragmatique : vous choisissez la méthode la plus adaptée selon la personne (adulte, enfant, prestataire) et selon la situation (quotidien, accès temporaire, dépannage).

Le modèle met aussi l’accent sur la gestion multi-utilisateurs : la U81 peut enregistrer un grand nombre d’identifiants afin d’éviter de “reprogrammer” en permanence dès qu’un usage évolue.

Plusieurs modes d’ouverture pour s’adapter à tous les usages

  • Empreinte digitale : pour un accès rapide au quotidien.
  • Code PIN : idéal pour donner un accès temporaire (invités, prestataires, location).
  • Carte RFID : pratique pour les enfants, une personne âgée, ou un accès “badge”.
  • Application (Bluetooth) : pour piloter l’ouverture depuis le smartphone à proximité.
  • Clé physique : solution de secours en cas de besoin.

La serrure intègre également une fonction anti-regard indiscret : la saisie peut être “masquée” par des chiffres ajoutés avant ou après le bon code, ce qui limite les risques si quelqu’un observe le clavier. Cette logique renforce l’intérêt d’une WELOCK serrure intelligente dans un couloir d’immeuble, un bureau ou un logement partagé.

6 In 1 Unlocking Solution

Gestion des accès : famille, équipe, location

La U81 se distingue par sa capacité à organiser des profils multiples. D’après les informations produit, elle peut gérer jusqu’à 200 codes PIN, 100 empreintes et 199 cartes RFID. Cela permet, par exemple :

  • de créer un code dédié à un prestataire et de le modifier quand nécessaire ;
  • de donner un badge RFID à un enfant sans lui confier une clé ;
  • de conserver des accès séparés pour la famille et les invités ;
  • de structurer un logement de location (accès partagé, puis révoqué).

Installation : une modernisation sans complication

Sur le marché européen, de nombreuses portes utilisent un format de cylindre courant, ce qui rend ce type de solution pertinent. L’idée de la WELOCK smart lock U81 est d’apporter une modernisation de l’accès en remplaçant le cylindre existant par le cylindre connecté, puis en configurant les méthodes d’ouverture et les profils.

Pour un propriétaire, cela permet d’améliorer le confort d’usage et la gestion des accès. Pour un locataire, l’intérêt est de moderniser l’ouverture sans transformer toute la porte, tout en conservant un fonctionnement simple au quotidien.

Conclusion

Grâce à ses méthodes d’ouverture variées, sa gestion multi-utilisateurs et ses fonctions orientées sécurité, la WELOCK serrure intelligente U81 répond aux besoins d’un logement moderne : limiter la dépendance aux clés, simplifier l’accès et mieux organiser les entrées. L’offre actuelle renforce l’intérêt du produit avec un prix final annoncé à 188 € et des conditions de livraison/garantie particulièrement rassurantes.

Pour accéder à la promotion, rendez-vous sur WELOCK Smart Lock U81 et saisissez SZ61 lors du paiement. La livraison est gratuite depuis un entrepôt Europe & Royaume-Uni, avec une expédition sous 24 h, une garantie de 2 ans, support client à vie et retour gratuit sous 30 jours.

 

