TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Lootboxes : l’État de New York attaque Valve et assimile ses pratiques à des jeux d’argent
PC et systèmes

Lootboxes : l’État de New York attaque Valve et assimile ses pratiques à des jeux d’argent

2 min.
27 Fév. 2026 • 9:55
0

Le bras de fer entre régulateurs et éditeurs de jeux vidéo franchit un nouveau cap. La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a engagé une action en justice contre Valve, le studio derrière des licences majeures comme Counter-Strike, Dota et Team Fortress. En cause, l’utilisation de « lootboxes », assimilées par l’accusation à une forme de jeu d’argent illégal.

Des mécaniques jugées comparables aux machines à sous

Dans la plainte déposée devant un tribunal de Manhattan, la procureure estime que ces coffres virtuels relèvent du « jeu d’argent par excellence ». Les joueurs dépensent de l’argent réel pour acheter des clés permettant d’ouvrir des boîtes contenant des objets numériques de valeur variable, souvent difficile à obtenir.

Lootboxes CS Go 2

Selon l’accusation, certains mécanismes rappellent les machines à sous, avec une animation aléatoire avant l’attribution d’un objet. Valve tirerait des revenus considérables de la vente de ces clés, tout en permettant aux utilisateurs de revendre les gains via sa plateforme Steam Community Market.

Une protection accrue des mineurs au cœur du dossier

Un risque d’addiction précoce

Letitia James affirme que ces pratiques exposent particulièrement les enfants et adolescents. La plainte souligne en outre qu’une exposition au jeu dès 12 ans augmenterait significativement le risque de dépendance à l’âge adulte.

Amendes et remboursements réclamés

L’État de New York réclame donc des indemnisations pour les joueurs ainsi qu’une amende équivalente à trois fois les gains jugés illégaux. Valve, dont le siège est basé dans l’État de Washington, n’a pas encore réagi publiquement.

Cette procédure s’inscrit dans un contexte international de surveillance accrue des lootboxes. En 2025, la Federal Trade Commission avait déjà sanctionné l’éditeur de Genshin Impact pour des pratiques jugées trompeuses, et en Europe, la Belgique s’est dotée d’un arsenal juridique particulièrement contraignant ( il faut obtenir une licence officielle de la Commission des jeux de hasard pour vendre des lootboxes payantes).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Valve Steam Deck Jeux vidéo

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

Reseaux Sociaux Logos Icones Internet

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

Steam Machine Matériel

Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

JV Adulte Jeux vidéo

Censure des jeux vidéo par les partenaires financiers : Mastercard tente de se dédouaner

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nothing Headphone (a)

Nothing Headphone (a) : un nouveau casque sans fil coloré et plus endurant attendu le 5 mars

27 Fév. 2026 • 11:15
0 Matériel

La marque londonienne Nothing prépare l’arrivée d’un nouveau casque audio sans fil baptisé Headphone A. Teasé...

Medecin Sante

Piratage des données médicales de 15 millions de Français à cause de Cegedim

27 Fév. 2026 • 9:23
0 Internet

Un piratage du logiciel MLM (MonLogicielMedical) de Cegedim a permis à un hacker de collecter les données médicales de 11 à...

Netflix Warner Bros Logos Business

Netflix abandonne le rachat de Warner Bros après l’offre de Paramount

27 Fév. 2026 • 8:19
0
welock-smart-lock-u81-electronic-door-lock-cylinder-4300639_1800x1800

🔥 WELOCK Smart Lock U81 en promo à 188€ (jusqu’à 61 € de réduction)

27 Fév. 2026 • 8:09
0 Promos

Protéger son logement tout en simplifiant l’accès au quotidien est devenu une priorité, surtout quand plusieurs personnes...

Recherche Google Logo

Google va modifier ses résultats de recherche en Europe pour éviter une amende

26 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Face à une amende potentielle pour violation du Digital Markets Act (DMA), Google s’apprête à tester une refonte de ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pénurie de RAM : le marché des smartphones menacé en 2026, Apple (toujours) mieux armé que ses concurrents

Pénurie de RAM : le marché des smartphones menacé en 2026, Apple (toujours) mieux armé que ses concurrents

27 Feb. 2026 • 9:45

image de l'article Apple demande l’annulation d’une plainte pour Siri IA et Epic Games

Apple demande l’annulation d’une plainte pour Siri IA et Epic Games

27 Feb. 2026 • 9:00

image de l'article visionOS 26.3.1 est disponible pour corriger un bug sur l’Apple Vision Pro

visionOS 26.3.1 est disponible pour corriger un bug sur l’Apple Vision Pro

27 Feb. 2026 • 8:00

image de l'article Les Apple Watch ont dominé les ventes de montres connectées en 2025

Les Apple Watch ont dominé les ventes de montres connectées en 2025

26 Feb. 2026 • 22:31

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site