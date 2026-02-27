Lootboxes : l’État de New York attaque Valve et assimile ses pratiques à des jeux d’argent

Le bras de fer entre régulateurs et éditeurs de jeux vidéo franchit un nouveau cap. La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a engagé une action en justice contre Valve, le studio derrière des licences majeures comme Counter-Strike, Dota et Team Fortress. En cause, l’utilisation de « lootboxes », assimilées par l’accusation à une forme de jeu d’argent illégal.

Des mécaniques jugées comparables aux machines à sous

Dans la plainte déposée devant un tribunal de Manhattan, la procureure estime que ces coffres virtuels relèvent du « jeu d’argent par excellence ». Les joueurs dépensent de l’argent réel pour acheter des clés permettant d’ouvrir des boîtes contenant des objets numériques de valeur variable, souvent difficile à obtenir.

Selon l’accusation, certains mécanismes rappellent les machines à sous, avec une animation aléatoire avant l’attribution d’un objet. Valve tirerait des revenus considérables de la vente de ces clés, tout en permettant aux utilisateurs de revendre les gains via sa plateforme Steam Community Market.

Une protection accrue des mineurs au cœur du dossier

Un risque d’addiction précoce

Letitia James affirme que ces pratiques exposent particulièrement les enfants et adolescents. La plainte souligne en outre qu’une exposition au jeu dès 12 ans augmenterait significativement le risque de dépendance à l’âge adulte.

Amendes et remboursements réclamés

L’État de New York réclame donc des indemnisations pour les joueurs ainsi qu’une amende équivalente à trois fois les gains jugés illégaux. Valve, dont le siège est basé dans l’État de Washington, n’a pas encore réagi publiquement.

Cette procédure s’inscrit dans un contexte international de surveillance accrue des lootboxes. En 2025, la Federal Trade Commission avait déjà sanctionné l’éditeur de Genshin Impact pour des pratiques jugées trompeuses, et en Europe, la Belgique s’est dotée d’un arsenal juridique particulièrement contraignant ( il faut obtenir une licence officielle de la Commission des jeux de hasard pour vendre des lootboxes payantes).