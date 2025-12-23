Valve arrête la production du Steam Deck LCD

Le Steam Deck LCD tire officiellement sa révérence. Valve a confirmé l’arrêt de la production du modèle équipé de l’écran LCD de 7 pouces, modèle lancé en 2022 et devenu en quelques années une référence incontournable du jeu PC nomade. Une page se tourne pour ce qui était largement considéré comme l’offre au meilleur rapport qualité-prix du marché.

Un modèle fondateur désormais abandonné

Sur la page officielle du produit, Valve ne tourne pas autour du pot : « Nous ne produisons plus le Steam Deck LCD 256 Go. Une fois les stocks écoulés, il ne sera plus disponible. » Commercialisé à l’origine à 399,99 dollars, cette console portable sous SteamOS représentait le ticket d’entrée le plus accessible vers l’écosystème Steam Deck.

Désormais, la version OLED devient la nouvelle porte d’accès, avec un tarif plancher fixé à 549,99 dollars pour le modèle 512 Go. Une hausse de prix significative qui modifie profondément la stratégie d’accessibilité de Valve.

L’OLED en cause… ou la pénurie de composants ?

Aucune explication officielle n’a été fournie concernant cette décision. Plusieurs hypothèses circulent néanmoins. Le succès du Steam Deck OLED, lancé en 2023 avec un écran 7,4 pouces plus lumineux, une meilleure autonomie et un confort global amélioré, aurait pu cannibaliser les ventes du modèle LCD.

Autre facteur possible, la tension persistante sur le marché de la mémoire vive et du stockage. La pénurie actuelle, aggravée par la demande massive des acteurs de l’IA, fait grimper les coûts et complique l’approvisionnement en composants essentiels.

Un marché du jeu portable de plus en plus onéreux

Avec la disparition du Steam Deck LCD, le jeu PC portable devient mécaniquement plus cher. Face à des concurrents comme le Lenovo Legion Go 2 ou l’Asus ROG Ally, dont les prix dépassent souvent les 600 voire 1 000 dollars, Valve perd son modèle le plus populaire auprès des joueurs au budget limité. Et ce n’est pas la Switch 2 qui rendra le jeu portable beaucoup plus accessible, cette dernière étant proposée à 459 euros, soit 40% de mieux que sa devancière.

Cette décision de Valve interroge aussi sur les futurs projets du groupe, notamment la Steam Machine dont le lancement est toujours attendu en 2026. Dans un contexte où le hardware gaming devient toujours plus coûteux, le risque est de perdre en chemin les joueurs les moins argentés, si tant est que les géants du secteur se soucient encore d’eux…

