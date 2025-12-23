TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Valve arrête la production du Steam Deck LCD
Jeux vidéo

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

23 Déc. 2025 • 11:15
0

Le Steam Deck LCD tire officiellement sa révérence. Valve a confirmé l’arrêt de la production du modèle équipé de l’écran LCD de 7 pouces, modèle lancé en 2022 et devenu en quelques années une référence incontournable du jeu PC nomade. Une page se tourne pour ce qui était largement considéré comme l’offre au meilleur rapport qualité-prix du marché.

Un modèle fondateur désormais abandonné

Sur la page officielle du produit, Valve ne tourne pas autour du pot : « Nous ne produisons plus le Steam Deck LCD 256 Go. Une fois les stocks écoulés, il ne sera plus disponible. » Commercialisé à l’origine à 399,99 dollars, cette console portable sous SteamOS représentait le ticket d’entrée le plus accessible vers l’écosystème Steam Deck.

Désormais, la version OLED devient la nouvelle porte d’accès, avec un tarif plancher fixé à 549,99 dollars pour le modèle 512 Go. Une hausse de prix significative qui modifie profondément la stratégie d’accessibilité de Valve.

Valve Steam Deck

L’OLED en cause… ou la pénurie de composants ?

Aucune explication officielle n’a été fournie concernant cette décision. Plusieurs hypothèses circulent néanmoins. Le succès du Steam Deck OLED, lancé en 2023 avec un écran 7,4 pouces plus lumineux, une meilleure autonomie et un confort global amélioré, aurait pu cannibaliser les ventes du modèle LCD.

Autre facteur possible, la tension persistante sur le marché de la mémoire vive et du stockage. La pénurie actuelle, aggravée par la demande massive des acteurs de l’IA, fait grimper les coûts et complique l’approvisionnement en composants essentiels.

Un marché du jeu portable de plus en plus onéreux

Avec la disparition du Steam Deck LCD, le jeu PC portable devient mécaniquement plus cher. Face à des concurrents comme le Lenovo Legion Go 2 ou l’Asus ROG Ally, dont les prix dépassent souvent les 600 voire 1 000 dollars, Valve perd son modèle le plus populaire auprès des joueurs au budget limité. Et ce n’est pas la Switch 2 qui rendra le jeu portable beaucoup plus accessible, cette dernière étant proposée à 459 euros, soit 40% de mieux que sa devancière.

Cette décision de Valve interroge aussi sur les futurs projets du groupe, notamment la Steam Machine dont le lancement est toujours attendu en 2026. Dans un contexte où le hardware gaming devient toujours plus coûteux, le risque est de perdre en chemin les joueurs les moins argentés, si tant est que les géants du secteur se soucient encore d’eux…

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Deckard casque VR Matériel

Valve pourrait avoir démarré la production de son casque XR « Deckard »

Steam Machine Matériel

Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

Deckard casque VR Matériel

Le casque XR de Valve pourrait être commercialisé à la fin de l’année 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

streaming musical et iA

Streaming musical en 2025 : comment l’IA bouscule la transparence, la rémunération et la découverte

23 Déc. 2025 • 16:32
0 Internet

En 2025, l’intelligence artificielle n’est plus un simple outil dans l’industrie musicale : elle devient une source massive de contenus,...

Avengers Doomsday Steve Rogers Chris Evans

Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le premier teaser avec Steve Rogers

23 Déc. 2025 • 16:05
0 Geekeries

Après les nombreuses fuites sur Internet, Marvel a officiellement mis en ligne le premier teaser pour Avengers: Doomsday. Il se focalise sur le...

DJI Mini 2 SE

Les États-Unis ferment la porte aux nouveaux drones DJI

23 Déc. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

C’est un tournant pour le marché américain des drones : les autorités fédérales ont instauré ce qui...

La Poste Logo

La Poste : la cyberattaque se poursuit, mais l’accès aux services est progressivement de retour

23 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

La cyberattaque qui paralyse les infrastructures numériques de La Poste depuis lundi se poursuit ce mardi. Si l’accès aux services en...

Data Center Serveurs

Alphabet renforce massivement son infrastructure IA avec le rachat d’un spécialiste des data centers

23 Déc. 2025 • 12:40
0 Hors-Sujet

Alphabet, maison mère de Google, accélère sa stratégie autour de l’intelligence artificielle en annonçant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un malware détourne la notarisation Apple pour contourner Gatekeeper sur macOS

Un malware détourne la notarisation Apple pour contourner Gatekeeper sur macOS

23 Dec. 2025 • 15:40

image de l'article Sur Mac, un nouveau virus contourne la sécurité Gatekeeper d’Apple

Sur Mac, un nouveau virus contourne la sécurité Gatekeeper d’Apple

23 Dec. 2025 • 14:50

image de l'article L’app Disney+ arrive sur Meta Quest, mais seul le Vision Pro bénéficie de la 3D

L’app Disney+ arrive sur Meta Quest, mais seul le Vision Pro bénéficie de la 3D

23 Dec. 2025 • 14:10

image de l'article Apple Watch : Apple domine toujours le marché de la smartwatch, mais Huawei se rapproche

Apple Watch : Apple domine toujours le marché de la smartwatch, mais Huawei se rapproche

23 Dec. 2025 • 12:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site