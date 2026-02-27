Galaxy S26 : la hausse de prix est liée à la pénurie de RAM selon Samsung

Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, avec une hausse de prix par rapport à la génération précédente. Quelle est la raison ? C’est à cause de la pénurie de RAM en cours, affirme le constructeur.

La pénurie de RAM joue le prix des Galaxy S26

Won-Joon Choi, le directeur de l’exploitation de la branche mobile de Samsung, a confirmé à The Verge que la pénurie de RAM impacte le prix des Galaxy S26. Le responsable parle d’une « contribution significative » au niveau du tarif. Il souligne que d’autres composants ont également vu leurs prix augmenter, mais assure que la hausse du coût de la RAM représente une part « importante ».

En France, le Galaxy S26 débute à 999 euros (le Galaxy S25 équivalent était à 959 euros), soit une hausse de 40 euros, tandis que le Galaxy S26+ débute à 1 269 euros, soit 100 euros de plus que le Galaxy S25+ équivalent. Tous deux proposent désormais 256 Go de stockage de base. Pour sa part, le Galaxy 26 Ultra, à savoir le modèle le plus haut de gamme, débute à 1 469 euros.

Les précommandes des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont déjà ouvertes pour une disponibilité générale fixée au 11 mars. À noter que le temps des précommandes (du 25 février au 10 mars), Samsung propose son opération « deux fois plus de stockage ». Cela signifie que vous pouvez avoir un Galaxy S26 avec 512 Go de stockage pour le même prix que le modèle de 256 Go. S’ajoute à cela un bonus de reprise de 100 euros supplémentaires.

Voici les liens pour précommander :