TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Galaxy S26 : la hausse de prix est liée à la pénurie de RAM selon Samsung
Smartphones

Galaxy S26 : la hausse de prix est liée à la pénurie de RAM selon Samsung

3 min.
27 Fév. 2026 • 20:20
1

Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, avec une hausse de prix par rapport à la génération précédente. Quelle est la raison ? C’est à cause de la pénurie de RAM en cours, affirme le constructeur.

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

La pénurie de RAM joue le prix des Galaxy S26

Won-Joon Choi, le directeur de l’exploitation de la branche mobile de Samsung, a confirmé à The Verge que la pénurie de RAM impacte le prix des Galaxy S26. Le responsable parle d’une « contribution significative » au niveau du tarif. Il souligne que d’autres composants ont également vu leurs prix augmenter, mais assure que la hausse du coût de la RAM représente une part « importante ».

En France, le Galaxy S26 débute à 999 euros (le Galaxy S25 équivalent était à 959 euros), soit une hausse de 40 euros, tandis que le Galaxy S26+ débute à 1 269 euros, soit 100 euros de plus que le Galaxy S25+ équivalent. Tous deux proposent désormais 256 Go de stockage de base. Pour sa part, le Galaxy 26 Ultra, à savoir le modèle le plus haut de gamme, débute à 1 469 euros.

Les précommandes des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont déjà ouvertes pour une disponibilité générale fixée au 11 mars. À noter que le temps des précommandes (du 25 février au 10 mars), Samsung propose son opération « deux fois plus de stockage ». Cela signifie que vous pouvez avoir un Galaxy S26 avec 512 Go de stockage pour le même prix que le modèle de 256 Go. S’ajoute à cela un bonus de reprise de 100 euros supplémentaires.

Voici les liens pour précommander :

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Logo Mobiles / Tablettes

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Maquette Galaxy S26 Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy S26 : les prix français dévoilés et ils sont en hausse

galaxy-s26-dummy-units-leak-2 Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : Samsung aurait sacrifié des innovations… sans éviter la hausse des prix

Perplexity Logo Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy S26 : Perplexity rejoint Galaxy AI avec l’activation vocale “Hey Plex”

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

HBO Max Logo

HBO Max s’attaque au partage de compte dans le monde

27 Fév. 2026 • 20:55
0 Internet

Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une...

Disney Plus Logo

Disney+ France rétablit le HDR, mais toujours pas le Dolby Vision et HDR10+

27 Fév. 2026 • 19:14
0 Internet

Disney+ propose de nouveau le HDR en France et dans les autres pays d’Europe. Cela fait suite à son récent retrait. En revanche, le...

God of War

God of War : première image de Kratos et Atreus dans la série événement d’Amazon Prime Video

27 Fév. 2026 • 17:41
0 Jeux vidéo

Prime Video et Sony Pictures lèvent enfin le voile sur l’adaptation live-action très (très) attendue de God of War. Les...

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

PSSR 2.0 : la PS5 Pro améliore encore les graphismes des jeux

27 Fév. 2026 • 17:38
0 Jeux vidéo

Sony annonce une refonte majeure de sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour PS5 Pro, avec un déploiement...

Intelligence Artificielle

ChatGPT se rapproche du milliard d’utilisateurs hebdomadaires

27 Fév. 2026 • 17:26
0 Internet

OpenAI poursuit son ascension spectaculaire. L’entreprise dirigée par Sam Altman annonce que ChatGPT compte désormais plus de 900...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

27 Feb. 2026 • 21:55

image de l'article Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

27 Feb. 2026 • 19:38

image de l'article Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

27 Feb. 2026 • 18:30

image de l'article Studio Display 2 : nouveaux détails sur les deux écrans d’Apple en préparation

Studio Display 2 : nouveaux détails sur les deux écrans d’Apple en préparation

27 Feb. 2026 • 17:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site