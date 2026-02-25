TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix
Smartphones

Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

6 min.
25 Fév. 2026 • 19:53
1

Samsung vient d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme avec les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Si les rumeurs évoquaient un temps une refonte radicale  (avec un hypothétique modèle Pro ou l’abandon du modèle Plus), le constructeur a finalement joué la carte de la continuité matérielle tout en concentrant ses efforts sur l’intelligence artificielle et l’efficience énergétique, le tout accompagné d’une hausse des prix.

Samsung Galaxy S26 vs 26 Plus vs 26 Ultra

En France, Samsung propose sa puce Exynos 2600 pour les Galaxy S26 et Galaxy S26+, là où le Galaxy S26 Ultra embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy » de Qualcomm gravée en 3 nm. Sur le papier, Samsung promet des gains de 19 % pour le processeur (du moins avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5), de 39 % pour la puce dédiée à l’IA et de 24 % pour les performances graphiques. La gamme tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8.5. Côté couleurs, le violet, le bleu ciel, le blanc et le noir constituent le socle commun, tandis que l’argent et l’or rose sont réservés à la boutique en ligne du fabricant.

Galaxy S26 et S26+ : de modestes évolutions facturées plus cher

Les Galaxy S26 et S26+ ressemblent à s’y méprendre à leurs prédécesseurs, à l’exception d’un bloc photo très légèrement remanié. L’évolution se cache sous le capot avec de petites augmentations de la capacité des batteries : 4 300 mAh pour le Galaxy S26 et 4 900 mAh pour le Galaxy S26+. Ils bénéficient également d’une charge sans fil améliorée grâce au support de la norme Qi2 (jusqu’à 20 W), bien que Samsung ait fait l’impasse sur l’intégration d’aimants magnétiques de type MagSafe.

Samsung Galaxy S26 Arriere Capteurs Photo

La partie photo stagne d’un point de vue matériel avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Les améliorations promises (meilleur traitement des tons de peau, vidéo nocturne) reposent presque exclusivement sur le nouveau processeur d’image et l’IA générative. Ces maigres nouveautés s’accompagnent pourtant d’une hausse de prix : le Galaxy S26 débute à 999 euros (le Galaxy S25 équivalent était à 959 euros) , tandis que le Galaxy S26+ débute à 1 269 euros, soit 100 euros de plus que le Galaxy S25+ équivalent. Tous deux proposent désormais 256 Go de stockage de base. Il y a aussi un modèle 512 Go.

Galaxy S26 Ultra : un écran confidentiel et une recharge enfin rapide

Le véritable porte-étendard de cette génération reste le modèle Ultra qui débute à 1 469 euros avec 256 Go. Son design a été très légèrement affiné avec des angles plus arrondis et un châssis repassant à l’aluminium (délaissant le titane de l’an dernier), ce qui lui permet de perdre quelques grammes sur la balance (214 g). Son grand écran AMOLED de 6,9 pouces inaugure une nouveauté matérielle intéressante : le Privacy Display, que Samsung a traduit par « Affichage confidentiel » en français. Cette fonction désactive certains pixels pour empêcher toute vision latérale de l’écran. Activée à la demande ou géolocalisée via les routines Bixby, cette protection anti-curieux s’annonce comme la meilleure trouvaille matérielle de cette génération.

Voici à quoi ressemble cet écran confidentiel :

Le Galaxy S26 Ultra profite également d’une nouveauté attendue de longue date sur la batterie de 5 000 mAh : la Super Fast Charging 3.0 permettant une charge filaire jusqu’à 60 W et une charge sans fil Qi2 grimpant à 25 W. Le stylet S Pen, toujours intégré, ne propose toujours pas la connexion Bluetooth et n’est proposé qu’en noir ou blanc avec une pointe colorée. Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels promet une ouverture plus large et une meilleure stabilisation vidéo, secondé par deux téléobjectifs de 10 mégapixels (3x) et 50 mégapixels (5x).

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Capteurs Photo

L’intelligence artificielle omniprésente

Samsung mise tout sur l’IA pour justifier cette nouvelle cuvée. Les ajouts logiciels se multiplient :

  • Bixby réinventé : l’assistant devient conversationnel et capable de modifier les paramètres du téléphone à la volée.
  • Now Nudge : un système prédictif qui analyse l’activité (exemple : un SMS demandant des photos de vacances) pour proposer instantanément l’action appropriée (comme créer et envoyer l’album).
  • Sécurité augmentée : Le « Call Screening » filtrera les appels comme le font les Google Pixel, tandis que les « Privacy Alerts » notifieront l’utilisateur si une application abuse de ses autorisations (accès localisation, contacts).
  • Choix de l’assistant : les utilisateurs peuvent désormais choisir entre Bixby, Gemini ou Perplexity comme assistant par défaut.

Prix et date de sortie

Les précommandes des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont d’ores et déjà ouvertes pour une disponibilité générale fixée au 11 mars. À noter que le temps des précommandes (du 25 février au 10 mars), Samsung propose son opération « deux fois plus de stockage ». Cela signifie que vous pouvez avoir un Galaxy S26 avec 512 Go de stockage pour le même prix que le modèle de 256 Go. S’ajoute à cela un bonus de repris de 100 euros supplémentaires.

Voici les liens pour précommander :

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Galaxy S26 Ultra Prise en Main Mobiles / Tablettes

Il achète un Galaxy S26 Ultra avant même l’annonce de Samsung

Samsung Galaxy S25 Edge Capteurs Photo Mobiles / Tablettes

Samsung abandonnerait les smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

Samsung-Galaxy-Ultra Mobiles / Tablettes

Galaxy Z Fold 7 Ultra : Samsung tease son smartphone pliable (très) haut de gamme

Perplexity Logo Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy S26 : Perplexity rejoint Galaxy AI avec l’activation vocale “Hey Plex”

Un commentaire pour cet article :

  • Thomas
    25 Fév. 2026 • 20:02
    Au top l’IA … Apple a du boulot. Je ne comprends pas par contre : Samsung n’a pas de souci avec l’Europe (lecture dans les applications etc) alors que Google / Apple oui ? Ou alors Samsung n’a pas précisé que c’était pas en Europe ? Ou c’est lié au fait que Samsung a certifié que tout était bien protégé et privé ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Maverick Amazon Games

Amazon abandonne le jeu de course des ex-développeurs de Forza Horizon

25 Fév. 2026 • 19:22
0 Jeux vidéo

Coup dur pour Maverick Games : le studio britannique, fondé en 2022 par d’anciens cadres de Playground Games à l’origine de la...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026

25 Fév. 2026 • 17:49
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur la liste des jeux offerts en mars 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, à l’instar de ce...

SFR Logo Boutique

SFR est jugé pour ses forfaits « à vie », risquant une amende de 10 millions d’euros

25 Fév. 2026 • 17:03
0 Business

SFR a comparu le 19 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, poursuivi par l’UFC-Que Choisir...

Perseverance Rover

Mars : le rover Perseverance pulvérise tous les records… de conduite autonome

25 Fév. 2026 • 16:46
0 Science

Depuis son arrivée sur Mars le 18 février 2021, le rover Perseverance de la NASA ne cesse de redéfinir les standards de la navigation...

C-3PO

Star Wars : la véritable tête de C-3PO mise à prix… dans une vente aux enchères

25 Fév. 2026 • 15:33
0 Geekeries

Les objets cultes de la saga Star Wars continuent d’enflammer le marché des collectionneurs. Au mois de mars prochain, la maison Propstore...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

25 Feb. 2026 • 19:56

image de l'article L’App Store génère un plus gros chiffre d’affaires pour les jeux que le Google Play Store et Steam réunis

L’App Store génère un plus gros chiffre d’affaires pour les jeux que le Google Play Store et Steam réunis

25 Feb. 2026 • 18:58

image de l'article MacBook low-cost : Apple se bat pour limiter les coûts des composants

MacBook low-cost : Apple se bat pour limiter les coûts des composants

25 Feb. 2026 • 18:11

image de l'article Brésil : Apple de nouveau sanctionnée pour la vente d’iPhone sans chargeur

Brésil : Apple de nouveau sanctionnée pour la vente d’iPhone sans chargeur

25 Feb. 2026 • 16:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site