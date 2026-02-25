Samsung annonce les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra… et augmente les prix

Samsung vient d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme avec les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Si les rumeurs évoquaient un temps une refonte radicale (avec un hypothétique modèle Pro ou l’abandon du modèle Plus), le constructeur a finalement joué la carte de la continuité matérielle tout en concentrant ses efforts sur l’intelligence artificielle et l’efficience énergétique, le tout accompagné d’une hausse des prix.

En France, Samsung propose sa puce Exynos 2600 pour les Galaxy S26 et Galaxy S26+, là où le Galaxy S26 Ultra embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy » de Qualcomm gravée en 3 nm. Sur le papier, Samsung promet des gains de 19 % pour le processeur (du moins avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5), de 39 % pour la puce dédiée à l’IA et de 24 % pour les performances graphiques. La gamme tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8.5. Côté couleurs, le violet, le bleu ciel, le blanc et le noir constituent le socle commun, tandis que l’argent et l’or rose sont réservés à la boutique en ligne du fabricant.

Galaxy S26 et S26+ : de modestes évolutions facturées plus cher

Les Galaxy S26 et S26+ ressemblent à s’y méprendre à leurs prédécesseurs, à l’exception d’un bloc photo très légèrement remanié. L’évolution se cache sous le capot avec de petites augmentations de la capacité des batteries : 4 300 mAh pour le Galaxy S26 et 4 900 mAh pour le Galaxy S26+. Ils bénéficient également d’une charge sans fil améliorée grâce au support de la norme Qi2 (jusqu’à 20 W), bien que Samsung ait fait l’impasse sur l’intégration d’aimants magnétiques de type MagSafe.

La partie photo stagne d’un point de vue matériel avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Les améliorations promises (meilleur traitement des tons de peau, vidéo nocturne) reposent presque exclusivement sur le nouveau processeur d’image et l’IA générative. Ces maigres nouveautés s’accompagnent pourtant d’une hausse de prix : le Galaxy S26 débute à 999 euros (le Galaxy S25 équivalent était à 959 euros) , tandis que le Galaxy S26+ débute à 1 269 euros, soit 100 euros de plus que le Galaxy S25+ équivalent. Tous deux proposent désormais 256 Go de stockage de base. Il y a aussi un modèle 512 Go.

Galaxy S26 Ultra : un écran confidentiel et une recharge enfin rapide

Le véritable porte-étendard de cette génération reste le modèle Ultra qui débute à 1 469 euros avec 256 Go. Son design a été très légèrement affiné avec des angles plus arrondis et un châssis repassant à l’aluminium (délaissant le titane de l’an dernier), ce qui lui permet de perdre quelques grammes sur la balance (214 g). Son grand écran AMOLED de 6,9 pouces inaugure une nouveauté matérielle intéressante : le Privacy Display, que Samsung a traduit par « Affichage confidentiel » en français. Cette fonction désactive certains pixels pour empêcher toute vision latérale de l’écran. Activée à la demande ou géolocalisée via les routines Bixby, cette protection anti-curieux s’annonce comme la meilleure trouvaille matérielle de cette génération.

Voici à quoi ressemble cet écran confidentiel :

Galaxy S26 Ultra’s new « privacy display » feature is pretty damn cool. Here’s the full new video on the rest of the details: https://t.co/mlQqCXsLS6 pic.twitter.com/MOtQroDiEc — Marques Brownlee (@MKBHD) February 25, 2026

Le Galaxy S26 Ultra profite également d’une nouveauté attendue de longue date sur la batterie de 5 000 mAh : la Super Fast Charging 3.0 permettant une charge filaire jusqu’à 60 W et une charge sans fil Qi2 grimpant à 25 W. Le stylet S Pen, toujours intégré, ne propose toujours pas la connexion Bluetooth et n’est proposé qu’en noir ou blanc avec une pointe colorée. Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels promet une ouverture plus large et une meilleure stabilisation vidéo, secondé par deux téléobjectifs de 10 mégapixels (3x) et 50 mégapixels (5x).

L’intelligence artificielle omniprésente

Samsung mise tout sur l’IA pour justifier cette nouvelle cuvée. Les ajouts logiciels se multiplient :

Bixby réinventé : l’assistant devient conversationnel et capable de modifier les paramètres du téléphone à la volée.

l’assistant devient conversationnel et capable de modifier les paramètres du téléphone à la volée. Now Nudge : un système prédictif qui analyse l’activité (exemple : un SMS demandant des photos de vacances) pour proposer instantanément l’action appropriée (comme créer et envoyer l’album).

un système prédictif qui analyse l’activité (exemple : un SMS demandant des photos de vacances) pour proposer instantanément l’action appropriée (comme créer et envoyer l’album). Sécurité augmentée : Le « Call Screening » filtrera les appels comme le font les Google Pixel, tandis que les « Privacy Alerts » notifieront l’utilisateur si une application abuse de ses autorisations (accès localisation, contacts).

Le « Call Screening » filtrera les appels comme le font les Google Pixel, tandis que les « Privacy Alerts » notifieront l’utilisateur si une application abuse de ses autorisations (accès localisation, contacts). Choix de l’assistant : les utilisateurs peuvent désormais choisir entre Bixby, Gemini ou Perplexity comme assistant par défaut.

Prix et date de sortie

Les précommandes des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont d’ores et déjà ouvertes pour une disponibilité générale fixée au 11 mars. À noter que le temps des précommandes (du 25 février au 10 mars), Samsung propose son opération « deux fois plus de stockage ». Cela signifie que vous pouvez avoir un Galaxy S26 avec 512 Go de stockage pour le même prix que le modèle de 256 Go. S’ajoute à cela un bonus de repris de 100 euros supplémentaires.

Voici les liens pour précommander :