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KultureGeek Internet Un robot hors de contrôle dans un restaurant Californien : une vidéo virale qui annonce notre futur ?
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Un robot hors de contrôle dans un restaurant Californien : une vidéo virale qui annonce notre futur ?

2 min.
18 Mar. 2026 • 19:40
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Une vidéo tournée lors d’un événement à thème Disney dans un restaurant en Californie fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un robot de service adopter un comportement erratique au milieu des clients, au point de nécessiter l’intervention de plusieurs employés. La séquence amuse autant qu’elle inquiète, tant elle illustre la difficulté de gérer un appareil autonome — ou semi-autonome — dans un espace largement fréquenté.

Un incident aussi inquiétant que cocasse

D’après les images, le robot, qui est équipé d’un tablier orange portant la mention « I’M GOOD! », semble d’abord immobile, puis enchaîne des gestes brusques. Le droïde abaisse alors frénétiquement ses bras sur une pile d’assiettes, qu’il brise évidemment en mille morceaux.  La situation dégénère encore lorsque la machine agite ses membres de façon toujours plus désordonnée tandis que plusieurs membres du personnel tentent de retenir le robot et de le déplacer dans un endroit moins fréquenté.

Des images qui dérangent

Au-delà du côté viral de la séquence, plusieurs détails interpellent. D’abord, on se rend vite compte de l’extrême difficulté qu’ont les employés pour immobiliser le robot, ce qui pose la question de la force des actionneurs et des limites de sécurité de ces machines, surtout en présence de mineurs. On note ensuite l’absence d’un système de de mise à l’arrêt directement sur le robot : la mise en sécurité du robot semble ici passer par une application mobile, une dépendance qui, en cas de latence, de panne réseau ou de mauvaise manipulation aurait pu énormément compliquer la gestion de cet incident.

Aucun blessé n’a été signalé, mais l’épisode rappelle que l’intégration de robots dans la restauration ou dans d’autres milieux professionnels ne devrait pas se résumer à une démonstration technologique.

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