KultureGeek Science Elon Musk annonce que le robot humanoïde Optimus sera en vente aux particuliers en 2027
Science

Elon Musk annonce que le robot humanoïde Optimus sera en vente aux particuliers en 2027

23 Jan. 2026 • 10:16
Lors du Forum économique mondial de Davos, Elon Musk a une nouvelle fois créé la surprise en affirmant que Tesla commercialiserait son robot humanoïde Optimus dès l’an prochain. Une annonce ambitieuse, fidèle au style du patron de la firme américaine, alors même que peu d’éléments concrets permettent aujourd’hui de confirmer que ces machines sont prêtes pour un usage grand public et/ou pour une production de masse.

Un projet qui doit encore tenir ses promesses

Présenté comme un robot capable d’effectuer la majorité des tâches humaines du quotidien, Optimus incarne la vision futuriste de Tesla dans le domaine de la robotique. Selon Elon Musk, des prototypes seraient déjà en train d’exécuter des missions simples dans les usines du groupe. Toutefois, aucune démonstration indépendante n’est venue étayer ces déclarations, et les précédentes présentations publiques du robot ont suscité des doutes, certaines séquences ayant été réalisées via téléopération humaine.

Optimus Gen 2

Entre annonces « audacieuses » et réalités industrielles

Conscient du scepticisme ambiant, Musk a nuancé ses propos en précisant que la mise sur le marché n’interviendrait que lorsque Tesla jugerait le robot « extrêmement fiable, sûr et suffisamment polyvalent ». Une formulation qui laisse une marge de manœuvre importante sur les délais réels, d’autant que le responsable du programme Optimus, Milan Kovac, a récemment quitté l’entreprise, ce qui alimente les interrogations sur l’avancement réel du projet.

Malgré ces incertitudes, l’annonce a brièvement dopé l’action Tesla, signe que les investisseurs continuent de parier sur la capacité du constructeur à transformer ses paris technologiques en produits concrets. Elon Musk a également profité de son intervention pour évoquer le lancement prochain du Cybercab, un véhicule autonome sans volant censé entrer en production dès avril, avec un objectif de deux millions d’unités par an — une projection qui suscite elle aussi de nombreuses réserves.

Entre robotique humanoïde et mobilité autonome, Tesla poursuit une stratégie résolument tournée vers l’automatisation du futur. Reste à savoir si ces ambitions pourront se concrétiser dans les délais annoncés, ou si Optimus rejoindra la longue liste des promesses technologiques repoussées sine die.

