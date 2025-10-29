TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Une start-up chinoise propose à la vente un « petit » robot humanoïde pour 1200 euros seulement
Science

Une start-up chinoise propose à la vente un « petit » robot humanoïde pour 1200 euros seulement

29 Oct. 2025 • 15:15
0

Décidément, le marché de la robotique humanoïde rentre dans sa phase commerciale « grand public ». Après Unitree et ses robots proposés entre 5000 et 15000 euros, après Figure 03 (20 000 euros) et l’impressionnant mais perfectible Neo (20 000 euros encore), la start-up chinoise Noetix Robotics bouscule le marché de la robotique domestique avec son nouveau modèle « Bumi », un robot humanoïde réellement accessible à tous. Affiché à seulement 9 988 yuans (soit environ 1 200 euros), ce robot est de facto le robot humanoïde le plus abordable actuellement disponibles sur le marché .

Un compagnon compact mais simplifié

D’une hauteur de 94 cm, Bumi se distingue de ses concurrents plus imposants. Le petit robot ne dispose ni de mains ni de capacités avancées de manipulation, ce qui ne lui permet pas de participer aux tâches ménagères. Son rôle est plutôt celui d’un compagnon robotique ou d’un outil à vocation éducative,  une approche qui explique en partie son tarif. La jeune entreprise a déjà vendu plus de 500 unités en deux jours (soit 1/2 million de CA), signe d’un vif intérêt pour cette première incursion « bon marché » dans la robotique humanoïde.

Vers un usage essentiellement pédagogique et domestique

Bumi a été conçu pour s’intégrer facilement dans des environnements comme les salles de classe ou les salons. En ciblant un usage éducatif ou interactif, Noetix mise sur le marché grand public plutôt que sur l’assistance domestique/domotique avancée. La société affiche un objectif de production de 1 000 exemplaires par mois afin de répondre à la forte demande.

En limitant les fonctions complexes et en optimisant les coût, Noetix ouvre ainsi un nouveau chapitre de la robotique personnelle. Bumi ne remplace pas encore les aides-domestiques intelligentes, mais il rend tangible pour le grand public l’idée d’un robot humanoïde accessible à tous. Entre l’IA (largement démocratisée), les lunettes AR et désormais ces robots ultra sophistiqués, il semble que la science-fiction des années 80 soit en train de se réaliser sous nos yeux.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

