Unitree dévoile le R1, un robot humanoïde sophistiqué proposé à moins de 6000 dollars

Unitree réalise une entrée choc sur le marché grand public. La firme chinoise vient de dévoiler le R1, premier robot humanoïde sophistiqué à moins de 6 000 dollars. Affiché à 39 900 yuans (environ 5 900 dollars), ce robot aux mouvements complexes et fluides est proposé à une tarification nettement inférieure à celle des modèles précédents de Unitree (15000 dollars pour le G1, 50 000 dollars pour le modèle antérieur). Ce robot de 25 kg et doté de 26 articulations impressionne en outre par ses capacités « acrobatiques » : le R1 peut faire des pirouettes, marcher sur les mains, et même courir en descente dans une pente. Toujours plus proche des machines de la S.F, le R1 intègre aussi un modèle de langage multimodal capable de traiter la voix et les images.

A ce tarif et à ce niveau de performances, c’est peu dire que le R1 n’a actuellement aucune concurrence. Un robot humanoïde chez soi n’est désormais plus un simple fantasme, et l’on peine à imaginer ce qu’il en sera dans une dizaine d’années à ce rythme. Alors que les États-Unis multiplient les prototypes plus ou moins avancés (comme l’Optimus de Tesla), et que d’autres startups (comme Boston Dynamics, désormais propriété de Hyundai) ne montrent aucune velléité de pénétrer le marché grand public, la Chine est désormais bien placée pour démarrer en tête, loin devant, sur le marché de masse de la robotique humanoïde.

