Le Royaume-Uni veut utiliser l’IA pour prédire les crimes d’ici 2030

Le gouvernement britannique se croit dans Minority Report avec Tom Cruise et lance le Concentration of Crime Data Challenge, un projet ambitieux visant à créer une carte criminelle en temps réel basée sur l’intelligence artificielle d’ici 2030 pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Dotée d’un financement initial de 4 millions de livres sterling (4,63 millions d’euros), cette initiative s’inscrit dans un programme plus large de 500 millions de livres (579,21 millions d’euros) pour accélérer la recherche et le développement.

Une carte pour anticiper les crimes avec l’IA

L’objectif principal est de développer une carte prédictive capable d’identifier les zones à risque pour des infractions comme les crimes au couteau ou les comportements antisociaux. En combinant les données des forces de police, des conseils municipaux et des services sociaux, incluant les antécédents criminels et les comportements des délinquants connus, cette technologie permettra aux autorités d’intervenir de manière proactive.

Le secrétaire à la Technologie, Peter Kyle, a déclaré : « L’IA travaillera pour les victimes plutôt que pour les vandales, pour la majorité respectueuse des lois plutôt que pour les contrevenants ». Ce projet soutient la mission Safer Streets qui vise à réduire de moitié les crimes au couteau et les violences contre les femmes d’ici dix ans.

Un soutien enthousiaste, mais des réserves

Plusieurs organisations, dont Neighbourhood Watch et The Ben Kinsella Trust, soutiennent l’initiative, y voyant un outil puissant pour optimiser l’allocation des ressources policières au niveau local. Cependant, des voix s’élèvent pour appeler à la prudence. Tracey Burley, directrice générale de St Giles Trust, met en garde contre le risque que « certaines communautés soient injustement profilées ».

Elle insiste sur la nécessité de combiner cette technologie avec des mesures éprouvées, comme l’intervention précoce auprès des personnes à risque et la lutte contre les causes profondes, telles que la pauvreté et les inégalités.

Un point notable de l’annonce est l’absence de détails sur les garde-fous contre le profilage ou l’utilisation abusive des données. Alors que le Royaume-Uni exige des entreprises d’IA qu’elles développent des technologies sûres, l’omission de lignes directrices spécifiques pour les développeurs de cette carte surprend. Cette lacune soulève des inquiétudes quant à la transparence, surtout dans un projet exploitant des données sensibles.