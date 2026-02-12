TENDANCES
Matériel

WF-1000XM6 : Sony dévoile ses écouteurs avec plein d’améliorations

4 min.
12 Fév. 2026 • 19:22
0

Sony dévoile les WF-1000XM6, des écouteurs sans fil dotés du processeur QN3e qui améliore la suppression du bruit ambiant de 25 % par rapport aux WF-1000XM5. Cette progression s’appuie sur quatre micros par écouteur contre trois auparavant, couplés au processeur intégré V2 et à un optimiseur de réduction de bruit adaptatif qui analyse l’environnement en temps réel.

Sony WF-1000XM6 Ecouteurs

Sony concentre ses efforts sur les fréquences moyennes à hautes, zones où le bruit quotidien (transports, cafés, conversations) pénètre habituellement les bulles acoustiques des écouteurs concurrents. Le système adapte également la réduction aux espaces entre les embouts et le conduit auditif, compensant la morphologie unique de chaque oreille. Sony fournit quatre tailles d’embouts à isolation phonique pour garantir un ajustement sûr indépendamment de la forme de l’oreille.

Le processeur QN3e alimente un amplificateur DAC amélioré, tandis que le processeur V2 traite désormais le signal audio en 32 bits contre 24 bits précédemment. Cette architecture double assure la clarté, les détails et la précision nécessaires à une restitution haut de gamme.

Une meilleure qualité et une palette de formats premium

Sony propose un nouveau transducteur dont le diaphragme combine deux matériaux distincts pour le dôme et le bord. Le bord souple génère des basses profondes et immersives, tandis que le dôme léger et rigide produit des hautes fréquences claires et étendues. Des encoches spéciales dans le bord affinent la reproduction audio pour minimiser la distorsion et délivrer un son haute résolution extrêmement précis.

Les écouteurs WF-1000XM6 prennent en charge Hi-Res Audio, DSEE Extreme pour restaurer les détails perdus lors de la compression et 360 Reality Audio pour une spatialisation immersive. L’application Sony Sound Connect offre un égaliseur 10 bandes personnalisable, des fonctionnalités de suivi de la tête et un effet de musique de fond.

La qualité d’appel bénéficie d’un capteur à conduction osseuse de chaque côté, complété par deux micros et un algorithme avancé de réduction du bruit par formation de faisceaux IA. Le système isole intelligemment la voix de l’utilisateur même dans les environnements bruyants ou au cœur de multiples conversations, garantissant une très bonne clarté pour l’interlocuteur.

Design affiné de 11 % et meilleure connectivité Bluetooth

Sony réduit l’épaisseur des WF-1000XM6 de 11 % par rapport au modèle précédent, redessinant la forme pour épouser les courbes naturelles de l’oreille interne. Une nouvelle structure de ventilation augmente le flux d’air à l’intérieur du boîtier, atténuant les bruits internes provoqués par la marche ou la mastication.

Sony WF-1000XM6 Ecouteurs Homme

Les coloris se distinguent par des textures différenciées : le noir arbore un toucher lisse et sophistiqué, tandis que l’argent platine intègre des paillettes métalliques et des perles de verre pour une sensation de fraîcheur selon les dires de Sony. Le boîtier s’ouvre désormais plus facilement d’une seule main grâce à des matériaux améliorés.

En outre, la connectivité Bluetooth bénéficie d’antennes 1,5 fois plus grandes que sur les WF-1000XM5, accompagnées d’algorithmes avancés pour stabiliser la liaison sans fil. Les écouteurs prennent en charge LE Audio, standard Bluetooth de nouvelle génération offrant une latence ultra-faible pour le gaming, ainsi que la compatibilité Auracast pour la diffusion audio publique.

L’intégration de Google Gemini permet un accès vocal à l’assistant IA via la commande « Hey Google », transformant les écouteurs en interface conversationnelle mains libres. L’autonomie atteint 8 heures avec réduction de bruit active, étendue à 24 heures avec le boîtier de recharge compatible Qi.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Sony WF-1000XM6 sont disponibles pour 300 euros en noir ou bien en argent platine. Les premières livraisons se feront à la mi-février.

