LinkBuds Clip : Sony lance des écouteurs ouverts de type boucles d’oreilles

Après les LinkBuds, Sony dévoile les LinkBuds Clip, une nouvelle paire d’écouteurs ouverts qui mise tout sur le confort. Avec un prix de vente de 200 euros, ce modèle adopte un design atypique inspiré des boucles d’oreilles pour s’intégrer naturellement au quotidien des utilisateurs, que ce soit au travail, en déplacement ou pendant le sport.

Un design boucles d’oreilles pour un port continu

L’architecture des LinkBuds Clip repose sur une conception en forme de « C » qui évite toute intrusion dans le canal auditif. Ce choix ergonomique vise à éliminer la pression intra-auriculaire et à réduire la fatigue, tout en favorisant une meilleure circulation de l’air. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de porter ses écouteurs toute la journée sans gêne, tout en restant connecté au monde extérieur pour entendre la circulation ou les conversations.

Le maintien est assuré par le corps principal et la bande supérieure de l’écouteur, offrant une stabilité adaptée à diverses morphologies d’oreilles. Pour les activités plus intenses comme la course à pied en extérieur, Sony inclut des coussinets amovibles qui sécurisent la tenue. Esthétiquement, le produit s’inspire des bijoux d’oreilles et se décline en quatre coloris : noir, crème, lavande et vert.

Trois modes d’écoute pour s’adapter à l’environnement

Bien que le design soit ouvert, Sony intègre des fonctionnalités logicielles pour moduler l’expérience sonore selon le contexte via trois modes distincts activables par tapotement :

Mode Standard : privilégie la qualité audio avec des voix claires et des détails précis pour la musique.

Mode Voice Boost : conçu pour les environnements bruyants comme les gares, il amplifie les voix pour faciliter l'écoute de podcasts ou de vidéos.

conçu pour les environnements bruyants comme les gares, il amplifie les voix pour faciliter l’écoute de podcasts ou de vidéos. Mode Sound Leakage Reduction : réduit les fuites sonores dans les espaces calmes pour ne pas déranger l’entourage.

La qualité technique n’est pas en reste. Les écouteurs LinkBuds Clip embarquent la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) pour l’amélioration de la qualité audio et sont compatibles avec la technologie 360 Reality Audio pour une expérience audio immersive personnalisée. Ils disposent également d’un égaliseur à 10 bandes personnalisable via l’application Sound Connect de Sony. Côté appels, un capteur à conduction osseuse couplé à une réduction de bruit par intelligence artificielle assure la clarté de la voix en éliminant les bruits de fond.

37 heures d’autonomie et de la personnalisation

Les LinkBuds Clip affichent une endurance notable avec une autonomie totale pouvant atteindre 37 heures (9 heures pour les écouteurs + 28 heures via le boîtier de charge). Une fonction de charge rapide offre jusqu’à une heure d’utilisation après seulement trois minutes de branchement. Les écouteurs sont certifiés IPX4, résistant ainsi à la transpiration et aux éclaboussures.

La connectivité multipoint est présente pour basculer facilement entre deux appareils. Enfin, Sony joue la carte de la personnalisation physique : des coques de boîtier et des coussinets amovibles sont vendus séparément dans des teintes variées (corail, vert, bleu, lavande et noir) pour assortir les écouteurs à son style.

Sony fait savoir que les LinkBuds Clip seront disponibles dans le courant de janvier avec un prix conseillé de 200 euros.