TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Nintendo poursuit le gouvernement américain pour les droits de douane de Trump
Jeux vidéo

Nintendo poursuit le gouvernement américain pour les droits de douane de Trump

3 min.
6 Mar. 2026 • 22:40
0

Nintendo of America a déposé une plainte devant le Tribunal de commerce international des États-Unis contre le gouvernement américain, réclamant le remboursement des droits de douane mis en place par l’administration Trump et invalidés par la Cour suprême le 20 février. La Cour avait estimé que Donald Trump ne pouvait pas s’appuyer sur la loi International Emergency Economic Powers Act de 1977 pour imposer ces droits de douane. Nintendo n’est pas seul : plus de 1 000 entreprises, dont Costco et FedEx, ainsi que 24 États américains, ont engagé des procédures similaires.

Mario Nintendo

Dans sa plainte, Nintendo vise nommément cinq agences fédérales et leurs responsables, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, l’ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick. Le groupe écrit que « cette action concerne l’initiation et l’administration par les défendeurs de mesures commerciales illégales qui ont, à ce jour, entraîné la collecte de plus de 200 milliards de dollars de droits de douane sur les importations de presque tous les pays ».

Nintendo veut un remboursement des droits de douane

L’enjeu est particulièrement sensible pour Nintendo, dont les consoles et accessoires sont fabriqués principalement au Vietnam et en Chine. L’annonce des droits de douane avait contraint la firme à retarder les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis et au Canada. Pour maintenir le prix de la console à 449,99 dollars, Nintendo a acheminé vers les États-Unis la majorité de ses exemplaires fabriqués au Vietnam. Les accessoires, eux, ont subi des hausses de prix liées aux droits de douane.

Nintendo réclame le remboursement intégral des droits de douane payés « avec intérêts ». La société de Mario note que le gouvernement a lui-même « concédé ce point » dans d’autres documents judiciaires. Mercredi, le juge Richard Eaton avait tranché en faveur des entreprises, estimant qu’elles avaient droit à ces remboursements. Mais le jour même du dépôt de plainte de Nintendo, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) indiquait dans un document judiciaire ne pas être en mesure de s’y conformer immédiatement, estimant qu’un système de remboursement pourrait être opérationnel dans 45 jours.

Le CBP avait par ailleurs indiqué au tribunal avoir collecté 166 milliards de dollars de droits de douane depuis mercredi. Pendant ce temps, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 15 % sur de nombreuses importations mondiales au titre de la Section 122 du Trade Act de 1974, maintenant l’incertitude pour l’ensemble des entreprises qui importent des produits aux États-Unis.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

trump Hors-Sujet

L’ITC annule les droits de douane décidés par Donald Trump : la tech respire de nouveau

Doug Bowser Jeux vidéo

Bowser quitte Nintendo : le CEO de Nintendo of America laisse la place à Devon Pritchard

Reseaux Sociaux Logos Icones Internet

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

Intelligence artificielle Hors-Sujet

L’administration Trump lève les restrictions sur l’exportation de puces IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

DART NASA

La mission DART de la NASA aurait modifié l’orbite d’un duo d’astéroïdes autour du Soleil

6 Mar. 2026 • 20:16
1 Science

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA continue de révéler des résultats spectaculaires pour la défense...

The Last of Us Part 2 Ellie Arme

PlayStation Store : Sony teste la tarification dynamique des jeux

6 Mar. 2026 • 20:06
0 Jeux vidéo

Sony expérimente discrètement la tarification dynamique sur le PlayStation Store : un même jeu PS5 peut afficher des prix...

Metro Londres

Un piratage des transports de Londres a entraîné la fuite des données de 10 millions de personnes

6 Mar. 2026 • 18:50
1 Internet

C’est l’une des plus grandes fuites de données de l’histoire britannique. La BBC révèle que la cyberattaque subie...

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi Yoshi Toad

Nintendo annonce un Nintendo Direct centré sur le film Super Mario Galaxy

6 Mar. 2026 • 17:18
0 Geekeries

Nintendo prépare un nouvel événement en ligne dédié à l’univers du célèbre plombier...

Firefox Logo

L’IA Claude a découvert plein de failles de sécurité dans Firefox

6 Mar. 2026 • 16:00
0 Logiciels

En deux semaines, Claude Opus 4.6 d’Anthropic a identifié 22 failles de sécurité dans Firefox, dont 14 qualifiées de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a arrêté la vente de 15 produits cette semaine, dont l’iPhone 16e

Apple a arrêté la vente de 15 produits cette semaine, dont l’iPhone 16e

6 Mar. 2026 • 20:51

image de l'article MacBook Neo : Apple dit ne pas faire de compromis pour le design

MacBook Neo : Apple dit ne pas faire de compromis pour le design

6 Mar. 2026 • 20:36

image de l'article L’iPhone 17 Pro obtient le prix du meilleur smartphone au MWC 2026

L’iPhone 17 Pro obtient le prix du meilleur smartphone au MWC 2026

6 Mar. 2026 • 19:40

image de l'article Le MacBook Neo rencontre un succès, avec la livraison décalée pour les précommandes

Le MacBook Neo rencontre un succès, avec la livraison décalée pour les précommandes

6 Mar. 2026 • 17:57

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site