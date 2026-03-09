ChatGPT : OpenAI reporte encore le mode adulte

OpenAI vient d’annoncer un nouveau report de son mode adulte pour ChatGPT, sans donner un nouveau créneau de sortie. Ce qui devait arriver en décembre 2025 a d’abord glissé au premier trimestre de 2026, mais celui-ci touche bientôt à sa fin et le service ne sera disponible dans les temps.

Nouveau report pour le mode adulte de ChatGPT

Un porte-parole d’OpenAI a indiqué à Axios que l’entreprise « repoussait le lancement du mode adulte pour se concentrer sur des travaux qui constituent une priorité plus haute pour davantage d’utilisateurs en ce moment ». Les chantiers jugés prioritaires sont les gains d’intelligence, les améliorations de personnalité, la personnalisation et une expérience plus proactive.

L’idée remonte à octobre 2025, lorsque Sam Altman, patron d’OpenAI, avait présenté ce mode comme une application du principe « traiter les adultes en adultes », promettant notamment de l’érotisme pour les adultes vérifiés. Il avait parlé d’une disponibilité pour le mois de décembre. Un responsable d’OpenAI avait ensuite recalé le lancement au premier trimestre de 2026 lors d’un briefing en décembre. Avec ce nouveau report, aucune nouvelle échéance n’est communiquée.

Le mode adulte pour ChatGPT permettra un usage plus libre du modèle par les utilisateurs majeurs. Ce mode offrira la possibilité d’aborder des sujets sensibles ou explicites (comme la sexualité, la violence ou certains thèmes controversés) de manière encadrée et responsable. L’objectif n’est pas de transformer ChatGPT en outil de contenu cru, mais de donner plus de contrôle à l’utilisateur sur le ton, le contenu et les limites des conversations. Pour garantir la sécurité, OpenAI prévoit des garde-fous clairs, des avertissements et la possibilité d’activer ou de désactiver ce mode selon les préférences de chacun.

OpenAI a tout de même déployé son outil de prédiction d’âge en janvier, une brique technique qui devrait accompagner le mode adulte lors de son lancement. La durée du délai reste pour l’heure inconnue.