ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

Une nouvelle étude pilotée par OpenAI et le chercheur David Deming de l’université Harvard dresse le premier panorama à grande échelle des usages réels de ChatGPT. Basé sur une analyse préservant la confidentialité de 1,5 million de conversations d’utilisateurs, cette étude du National Bureau of Economic Research (NBER) montre comment le chatbot d’intelligence artificielle sert au quotidien.

Usages de l’IA : conseils pratiques en tête

Les interactions observées relèvent majoritairement de tâches du quotidien. Selon OpenAI, trois quarts des conversations se répartissent entre conseils pratiques, recherche d’informations et écriture. Les demandes de tutorat, de questions du type « comment faire » et d’idéation créative dominent. Au travail, l’écriture arrive en première position : 40 % des messages professionnels en juin. Fait notable, près de deux tiers des requêtes d’écriture portent sur l’édition, la critique ou la traduction de textes existants, plutôt que sur de la rédaction en partant de zéro.

L’équipe classe aussi les usages en « Demander, faire, exprimer ». En juillet, environ la moitié des messages relevaient de la partie « Demander », signe que les utilisateurs valorisent ChatGPT comme conseiller. À l’inverse, 56 % des messages liés au travail s’inscrivent dans la partie « Faire » (exécution de tâches comme l’écriture). Comme le souligne le papier : « L’écriture est une tâche courante dans presque tous les emplois de col blanc, et de bonnes compétences de communication écrite figurent parmi les principales compétences « soft » demandées par les employeurs ».

Un outil du quotidien (et du bureau)

La part des messages non liés au travail a bondi à 73 % en juin 2025, contre 53 % un an plus tôt. Pour Aaron Chatterji, économiste en chef d’OpenAI, ce basculement montre que ChatGPT s’intègre dans de multiples aspects de la vie des gens. « Nous apprenons encore comment les gens utilisent l’IA dans la nature, mais cette tendance nous offre un aperçu de l’endroit où se trouve la valeur et de la façon dont elle évolue », dit-il.

Sur le terrain professionnel, les chercheurs estiment que ChatGPT sert surtout à améliorer le jugement et la productivité, plutôt qu’à remplacer l’ensemble des tâches, en particulier dans les métiers à forte intensité de connaissance.

Qui utilise ChatGPT ?

Au mois de juillet, l’étude estime que 10 % de la population adulte mondiale utilisait ChatGPT. Le profil des utilisateurs se diversifie : la répartition par genre se rapproche des démographies adultes globales. En janvier 2024, 37 % des comptes portaient des prénoms perçus comme féminins parmi les prénoms genrés. À la mi‑2025, l’écart s’est fortement réduit.

La plateforme progresse aussi hors des marchés riches. Les pays à faible et moyen revenus affichent une croissance d’adoption particulièrement rapide. En mai 2025, les taux d’adoption dans les pays les plus pauvres dépassaient par plus de quatre fois ceux des pays les plus riches.

Côté offre, ChatGPT se décline en formules grand public payantes, en version entreprise, en accès API et via un agent nommé Codex. Malgré une croissance explosive, la concurrence s’intensifie. Des rivaux comme xAI (Grok), Gemini (Google) et Claude (Anthropic) montent en puissance. Cette semaine, Gemini a pris la tête des applications gratuites sur l’App Store d’Apple, après le lancement en août de son modèle d’édition d’images Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana).

Au dernier comptage en août, ChatGPT comptait 700 millions d’utilisateurs dans le monde.