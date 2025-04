OpenAI va retirer GPT-4 de ChatGPT, deux ans après son lancement

OpenAI a annoncé la fin prochaine de GPT-4 dans ChatGPT. À partir du 30 avril, le modèle lancé en 2023 sera entièrement remplacé par GPT-4o, actuellement utilisé par défaut dans l’application, selon une note de mise à jour publiée aujourd’hui.

GPT-4o, présenté comme plus performant, surclasse systématiquement son prédécesseur dans plusieurs domaines, affirme OpenAI. « [GPT-4o] dépasse régulièrement GPT-4 en écriture, en programmation, en sciences et au-delà », précise l’entreprise. Les récentes améliorations portent notamment sur la compréhension des consignes, la résolution de problèmes et la fluidité des échanges.

Lancé en mars 2023, GPT-4 avait marqué un tournant pour OpenAI, en apportant pour la première fois des capacités multimodales, c’est-à-dire la possibilité de traiter du texte et des images. Il a aussi été intégré à Copilot, l’assistant basé sur l’IA de Microsoft.

Selon Sam Altman, patron d’OpenAI, GPT-4 a coûté plus de 100 millions de dollars à développer. Il a ensuite été supplanté fin 2023 par GPT-4 Turbo, une version plus rapide et moins coûteuse.

Malgré sa disparition de ChatGPT, GPT-4 restera disponible via l’API d’OpenAI. Par ailleurs, de nouveaux modèles sont en préparation. Le chercheur Tibor Blaho évoque notamment une série baptisée GPT-4.1 regroupant GPT-4.1-mini, GPT-4.1-nano et GPT-4.1 , ainsi qu’un modèle de raisonnement baptisé o4-mini.

Enfin, GPT-4 reste au centre de débats juridiques, plusieurs médias, dont le New York Times, accusant OpenAI d’avoir utilisé leurs contenus sans autorisation. L’entreprise, elle, s’appuie sur le principe du « fair use » pour se défendre.