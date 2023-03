OpenAI annonce GPT-4, une meilleure IA pour ChatGPT et d’autres services

OpenAI, qui a lancé fin 2022 avec un grand succès ChatGPT, capable de générer toutes sortes de textes sur commande, a dévoilé GPT-4, une nouvelle version de la technologie d’intelligence artificielle générative qui opère le célèbre chatbot.

Lancement de GPT-4 pour améliorer ChatGPT

OpenAI qualifie GPT-4 de « dernier jalon dans ses efforts pour développer l’apprentissage profond » et affirme qu’il a démontré des performances de niveau humain sur divers critères professionnels et académiques. Par exemple, il réussit l’examen pour devenir avocat avec un score aussi bon que les meilleurs 10%. La version précédente, GPT 3.5, était au niveau des 10% les moins bons.

L’entreprise a reconstruit sa pile d’apprentissage profond au cours des deux dernières années et a travaillé avec Microsoft Azure pour concevoir un supercalculateur pour les charges de travail. GPT 3.5 a été le premier test du nouveau système.

Bien que le nouveau système soit plus précis que son prédécesseur, il commet encore des erreurs factuelles. Par exemple, dans l’un des exemples fournis par OpenAI, Elvis Presley est considéré comme le fils d’un acteur. GPT-4 n’a pas non plus connaissance des événements qui se produiront après septembre 2021 et ne peut pas tirer les leçons de son expérience. Cependant, OpenAI a amélioré de nombreuses propriétés de sécurité.

L’entreprise a réduit de 82% la tendance du système à répondre à des demandes de contenu interdit par rapport à GPT-3.5. En outre, le modèle répond 29% plus souvent aux demandes sensibles, telles que les conseils médicaux et l’automutilation, conformément aux politiques de l’entreprise.

« Nous espérons que GPT-4 deviendra un outil précieux pour améliorer la vie des gens en alimentant de nombreuses applications », indique OpenAI. « Il reste encore beaucoup de travail à faire et nous sommes impatients d’améliorer ce modèle grâce aux efforts collectifs de la communauté qui s’appuiera sur ce modèle, l’explorera et y contribuera ».

GPT-4 est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs payants de ChatGPT. Cela arrivera un peu plus tard pour les utilisateurs gratuits. Aussi, Microsoft révèle que son chatbot de Bing utilisait déjà GPT-4 en secret.