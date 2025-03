OpenAI améliore (encore) le mode vocal avancé de ChatGPT

OpenAI a déployé il y a quelques heures une nouvelle mise à jour de sa fonctionnalité Advanced Voice Mode (mode voix avancé) dans ChatGPT qui améliore la capacité de l’IA à soutenir des conversations en temps réel et avec un ton (encore) plus naturel. L’une des principales améliorations concerne la réduction des interruptions pendant les pauses, par exemple lorsque l’utilisateur réfléchit ou prend une respiration — un soucis fréquent avec les assistants vocaux basés sur l’IA. A noter que cette mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs, gratuits comme payants. Les abonnés (Plus, Teams, Edu, Business et Pro) bénéficient quant à eux d’un assistant vocal plus expressif, clair, engageant et créatif dans ses réponses.

Ces améliorations interviennent alors que la concurrence s’intensifie dans le domaine des assistants vocaux intelligents. De nouvelles sociétés d’IA comme Sesame — une startup fondée par le cofondateur d’Oculus, Brendan Iribe — sont parvenues à leur tour à créer des LLM capables de s’exprimer avec aisance et « naturel » tandis que des géants du secteur comme Amazon s’apprêtent à lancer leur propre assistant vocal avancé. Face à cette concurrence exacerbée, OpenAI réagit donc avec des mises à jour régulières dans le but de maintenir ChatGPT à la pointe des assistants vocaux conversationnels.