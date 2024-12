ChatGPT : OpenAI dévoile une formule Pro à 200 dollars/mois

Une annonce majeure vient de tomber du côté d’OpenAI. Quelques poignées d’heures après qu’ne page web ait été découverte découverte par le développeur Tibor Blaho, OpenAI confirme le lancement d’une formule baptisée « ChatGPT Pro », qui regroupe les fonctionnalités de ChatGPT Plus tout en y ajoutant quelques nouveautés supplémentaires. Ce plan premium offre ainsi un accès illimité à l’ensemble des modèles d’OpenAI, et notamment le modèle o1, qui est un LLM particulièrement avancé, sa version allégée o1-mini, ainsi que GPT-4o. Ces modèles sont capables de vérifier leurs propres réponses, ce qui promet évidemment de réduire le nombre d’erreurs mais déboucherait aussi sur des temps de traitement un peu plus longs.

Cette formule inclue aussi un accès complet au mode vocal avancé pour des interactions plus naturelles avec l’IA, ainsi qu’un mode « o1 pro » conçu pour gérer les questions les plus complexes. Cette super IA ne sera pas accessible à tous puisqu’il faudra débourser pas moins de 200 dollars/mois (ou l’équivalent en euros) pour bénéficier de ce service ultra premium. Un autre leak du même développeur évoquait également un accès limité à une version « GPT-4.5 », mais OpenAI a visiblement retiré cette option. ChatGPT Pro devrait être disponible d’ici quelques heures (avec peut-être une latence de quelques heures pour certains utilisateurs durant cette période de déploiement)