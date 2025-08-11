AOL va arrêter ses modems Internet et leur célèbre bruit

AOL mettra fin à son service d’accès à Internet par ligne commutée le 30 septembre 2025, marquant la fin d’une ère pour un pionnier du Web lancé en 1991. Cette annonce, qui a été publiée sur le site de l’entreprise, clôt 34 ans d’un service emblématique et d’un bruit célèbre du modem au moment de la connexion à Internet.

La fin d’une ère pour AOL

Maintenant une propriété de Yahoo, AOL explique : « AOL évalue régulièrement ses produits et services, et a décidé de mettre fin à l’accès Internet par ligne commutée. Ce service ne sera plus disponible dans les offres AOL. En conséquence, le 30 septembre 2025, ce service, ainsi que les logiciels associés, AOL Dialer et le navigateur AOL Shield, optimisés pour les anciens systèmes d’exploitation et connexions par ligne commutée, seront arrêtés ». Cette décision reflète l’obsolescence du fameux dial-up face à des alternatives plus rapides comme le câble, la fibre optique et le satellite.

Étonnamment, le service comptait encore 265 000 utilisateurs aux États-Unis en 2019, selon un recensement américain. Bien loin de son apogée dans les années 90, où AOL séduisait des dizaines de millions d’abonnés grâce à ses CD d’essai gratuits, l’accès à Internet par ligne commutée a perdu de sa pertinence. Aujourd’hui, son emblématique son de connexion résonne surtout dans les publications nostalgiques sur les réseaux sociaux, rappelant une époque révolue.

Après avoir façonné les débuts de l’Internet grand public, AOL avec son service par ligne commutée rejoint d’autres reliques technologiques des années 90. Pendant 34 ans, le service a résisté malgré la montée des connexions haut débit. Désormais, AOL se recentre sur des offres modernes, laissant derrière lui un héritage qui a marqué l’histoire du Web.