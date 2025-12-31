TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits
Matériel et Accessoires

Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits

31 Déc. 2025 • 18:45
0

Asus confirme une hausse de prix sur plusieurs de ses produits en raison de la pénurie de la RAM provoquée par les besoins prioritaires du secteur de l’intelligence artificielle. Cette réallocation de la production vers les clients IA pousse les fabricants à répercuter la volatilité des coûts sur le grand public.

Asus Ordinateurs PC Portables

Asus officialise la hausse de prix avant le CES 2026

Asus a envoyé une lettre à ses partenaires annonçant un ajustement des prix pour certaines combinaisons de produits à compter du 5 janvier 2026. La lettre justifie cette décision par l’envolée des coûts et les contraintes d’approvisionnement liées à la demande massive en IA. L’entreprise pointe spécifiquement les investissements requis pour la fabrication avancée et le transfert des capacités des fournisseurs, ce qui impacte directement les composants comme la RAM, NAND et SSD.

Cette modification tarifaire intervient juste avant le salon CES 2026, où la marque doit dévoiler ses nouveaux produits. Bien que les modèles exacts ne soient pas listés, tout équipement intégrant de la mémoire et du stockage risque d’être touché. Asus présente cette manœuvre comme nécessaire pour garantir la stabilité de l’approvisionnement et maintenir la qualité de ses services.

La crise actuelle découle du choix stratégique des fabricants de mémoire qui préfèrent ne pas contrarier leurs clients IA très rémunérateurs en réduisant leur offre, au détriment du marché PC classique. Dell a déjà réagi ce mois-ci en annonçant une augmentation de 10 à 30 % sur l’ensemble de sa gamme d’ordinateurs portables. Cette décision ajoute plusieurs centaines d’euros au prix de vente de ses machines.

La pénurie pour la RAM va continuer

Les perspectives à court terme restent sombres pour les personnes souhaitant mettre à niveau leur équipement. Samson Hu, co-PDG d’Asus, a indiqué que les tensions sur le marché de la RAM et du stockage ne s’atténueront pas avant le premier semestre 2026.

Pour sa part, le cabinet IDC assombrit encore le tableau en évoquant une pénurie de RAM qui pourrait persister jusqu’en 2027. Le groupe s’attend également à ce que les ventes de PC chutent de 8,9 % l’année prochaine.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hacker Ordinateur Smartphone

Des employés en cybersécurité plaident coupable pour des attaques ransomware

31 Déc. 2025 • 19:25
0 Internet

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé que Ryan Goldberg et Kevin Martin, deux anciens employés de firmes de...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix

31 Déc. 2025 • 19:03
0 Hors-Sujet

Le conseil d’administration de Warner Bros prévoit de décliner formellement la nouvelle proposition de rachat soumise par Paramount...

PS5 Manette DualSense

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

31 Déc. 2025 • 18:11
0 Jeux vidéo

Sony dévoile la liste des jeux offerts en janvier 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres, là où décembre en...

LEGO Smart Brick

Pour la première fois, LEGO sera présent au CES 2026

31 Déc. 2025 • 18:00
0 Geekeries

Événement inédit pour le géant danois de la « brique », le groupe LEGO s’apprête à...

Icône de l'application YouTube

Du porno non censuré apparaît sur YouTube avec une recherche

31 Déc. 2025 • 17:42
1 Internet

Un signalement sur Reddit révèle que YouTube laisse apparaître des photos de profil pornographiques non censurées via de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

31 Dec. 2025 • 18:03

image de l'article DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

31 Dec. 2025 • 17:20

image de l'article iPhone 18 : TSMC lance la production de puces gravées en 2 nm

iPhone 18 : TSMC lance la production de puces gravées en 2 nm

31 Dec. 2025 • 15:22

image de l'article LEGO Ideas : enterrement de première classe pour les projets de sets « Apple »

LEGO Ideas : enterrement de première classe pour les projets de sets « Apple »

31 Dec. 2025 • 14:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site