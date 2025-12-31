Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits

Asus confirme une hausse de prix sur plusieurs de ses produits en raison de la pénurie de la RAM provoquée par les besoins prioritaires du secteur de l’intelligence artificielle. Cette réallocation de la production vers les clients IA pousse les fabricants à répercuter la volatilité des coûts sur le grand public.

Asus officialise la hausse de prix avant le CES 2026

Asus a envoyé une lettre à ses partenaires annonçant un ajustement des prix pour certaines combinaisons de produits à compter du 5 janvier 2026. La lettre justifie cette décision par l’envolée des coûts et les contraintes d’approvisionnement liées à la demande massive en IA. L’entreprise pointe spécifiquement les investissements requis pour la fabrication avancée et le transfert des capacités des fournisseurs, ce qui impacte directement les composants comme la RAM, NAND et SSD.

Cette modification tarifaire intervient juste avant le salon CES 2026, où la marque doit dévoiler ses nouveaux produits. Bien que les modèles exacts ne soient pas listés, tout équipement intégrant de la mémoire et du stockage risque d’être touché. Asus présente cette manœuvre comme nécessaire pour garantir la stabilité de l’approvisionnement et maintenir la qualité de ses services.

La crise actuelle découle du choix stratégique des fabricants de mémoire qui préfèrent ne pas contrarier leurs clients IA très rémunérateurs en réduisant leur offre, au détriment du marché PC classique. Dell a déjà réagi ce mois-ci en annonçant une augmentation de 10 à 30 % sur l’ensemble de sa gamme d’ordinateurs portables. Cette décision ajoute plusieurs centaines d’euros au prix de vente de ses machines.

La pénurie pour la RAM va continuer

Les perspectives à court terme restent sombres pour les personnes souhaitant mettre à niveau leur équipement. Samson Hu, co-PDG d’Asus, a indiqué que les tensions sur le marché de la RAM et du stockage ne s’atténueront pas avant le premier semestre 2026.

Pour sa part, le cabinet IDC assombrit encore le tableau en évoquant une pénurie de RAM qui pourrait persister jusqu’en 2027. Le groupe s’attend également à ce que les ventes de PC chutent de 8,9 % l’année prochaine.