KultureGeek Culture Geek Un film Game of Thrones est en préparation
Culture Geek

Un film Game of Thrones est en préparation

3 min.
3 Mar. 2026 • 21:49
0

Warner Bros développe un film dans l’univers de Game of Thrones, confié au scénariste Beau Willimon, connu pour son travail sur Andor (la série Star Wars sur Disney+) et pour avoir créé House of Cards chez Netflix. Un premier script a déjà été soumis selon Page Six Hollywood. Il n’y a ni réalisateur ni casting pour le moment.

Game of Thrones Saison 8 Daenerys Targaryen Jon Snow

Le scénariste d’Andor pour le film Game of Thrones

Le film se concentrerait sur Aegon Ier Targaryen et sa conquête de Westeros, un personnage jamais porté à l’écran jusqu’ici. Les événements se situent environ 300 ans avant la série originale et une centaine d’années avant House of the Dragon, en s’appuyant sur le livre Le Trône de Fer de George R.R. Martin. L’ambition affichée est celle d’un blockbuster de grande envergure, sur le modèle de Dune.

Beau Willimon est une recrue de poids pour le projet. Il a co-écrit six des 12 épisodes d’Andor avec Tony et Dan Gilroy, dont les trois épisodes de l’arc « No Way Out » se déroulant en prison, considéré comme l’un des sommets de la série. Il a par ailleurs été nommé aux Oscars, ainsi qu’aux Emmy Awards pour House of Cards dont il était le showrunner en plus d’être le créateur. S’ajoute à cela qu’il figure parmi les producteurs exécutifs de la série Severance sur Apple TV. Au cinéma, il a écrit les scénarios pour les films Les Marches du Pouvoir et Marie Stuart, reine d’Écosse.

George R.R. Martin a récemment évoqué l’existence de deux projets parallèles sur la même histoire : le film en développement chez Warner Bros et une série en développement du côté de HBO, les deux entités travaillant sur des formats concurrents autour de la conquête d’Aegon.

L’avenir du projet reste suspendu au rachat de Warner Bros Discovery par Paramount, formalisé récemment pour 110 milliards de dollars. Aussi, le patron de Paramount, David Ellison, a nommé Game of Thrones comme sa série HBO préférée lors de l’appel aux investisseurs annonçant le rachat, ce qui constitue un signal favorable pour la franchise dans son ensemble.

