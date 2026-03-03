Google Chrome va accélérer et sortir des mises à jour toutes les 2 semaines

Google annonce que son navigateur Chrome adoptera un cycle de mises à jour toutes les deux semaines sur les différentes plateformes à partir du 8 septembre, avec Chrome 153 comme première version à inaugurer ce rythme. L’objectif est de raccourcir le délai entre le développement de nouvelles fonctionnalités et leur disponibilité pour les utilisateurs et les développeurs.

Des mises à jour plus fréquentes pour Chrome

Google propose depuis 2021 une nouvelle version de Chrome toutes les quatre semaines. Il y a également des mises à jour de sécurité hebdomadaires depuis 2023. Cette cadence hebdomadaire de sécurité est maintenue dans le nouveau rythme. Google justifie la transition en ces termes : « La plateforme Web est en constante évolution et notre objectif est de garantir aux développeurs et aux utilisateurs un accès immédiat aux dernières améliorations de performances, aux correctifs et aux nouvelles fonctionnalités. […] Les versions seront plus fréquentes, mais leur portée plus réduite minimise les perturbations et simplifie le débogage après publication ».

Le nouveau cycle s’applique à Chrome sur ordinateur, Android et iOS. Les canaux Dev et Canary ne sont pas concernés. Une version bêta de Chrome sera disponible trois semaines avant chaque version stable, Google recommandant aux développeurs de la tester pour anticiper les changements susceptibles d’avoir un impact sur leurs sites et applications.

Deux éléments échappent au changement de rythme. L’Extended Stable, le canal destiné aux entreprises et à ceux qui s’appuient sur Chromium, conserve son cycle de huit semaines. Les ordinateurs Chromebook bénéficieront également d’options de version étendue avec des déploiements effectués après une phase de tests spécifique à la plateforme. Google précise qu’il communiquera prochainement les détails concernant les mises à jour des appareils gérés en entreprise.