Google améliore les performances de Chrome 10% et parle d’un record

Google a annoncé que son navigateur Chrome a obtenu le meilleur score jamais enregistré lors du test de performance Speedometer 3. Ce benchmark, conçu en collaboration par Google, Apple, Intel, Microsoft et Mozilla, évalue la réactivité des navigateurs.

Speedometer 3 mesure les performances des navigateurs à travers plusieurs tâches clés : analyse HTML, traitement JavaScript et JSON, rendu des pixels, CSS et bien plus. Ce test, conçu pour refléter l’expérience utilisateur réelle, met en lumière la capacité d’un navigateur à gérer rapidement des opérations complexes. Grâce à une collaboration entre les géants de la tech, il s’impose comme une référence fiable pour comparer les performances des navigateurs.

Une amélioration de 10 % en un an pour Chrome

Depuis août 2024, Google a optimisé Chrome, améliorant ses performances de 10 % selon les résultats de Speedometer 3. Ces progrès se traduisent par une navigation plus fluide et rapide pour les utilisateurs. Le test, réalisé sur un MacBook Pro M4 sous macOS 15, a permis à Chrome 139 d’atteindre un score de 52,35.

Ces gains découlent d’optimisations ciblées sur le moteur Blink, qui alimente Chrome. Google a repensé la gestion de la mémoire dans plusieurs composants, comme le DOM, les CSS, la mise en page et le rendu graphique. En réduisant les accès inutiles à la mémoire système et en optimisant l’utilisation des caches du processeur, Blink gagne en efficacité. De plus, l’extension de l’utilisation d’Oilpan, le système de gestion de mémoire de Blink, remplace progressivement les allocations classiques (malloc), ce qui améliore la compacité et la vitesse des zones concernées.

Bien que Google mette en avant Chrome, les améliorations apportées à Blink profitent à tous les navigateurs qui s’appuient sur ce moteur. Cela inclut Microsoft Edge, Brave et d’autres. Ces navigateurs héritent automatiquement des optimisations, ce qui renforce leur compétitivité face à des alternatives comme Safari d’Apple ou Firefox de Mozilla. À l’avenir, les évolutions continues de Blink devraient maintenir cet avantage pour l’ensemble de l’écosystème.