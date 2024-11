Google doit vendre Chrome, estime le gouvernement américain

Le département de la Justice (DOJ) des États-Unis souhaite que Google vende son navigateur Chrome et va en faire la requête auprès d’un juge, rapporte Bloomberg. Une telle sanction serait absolument historique.

Vers la vente de Google Chrome ?

Chrome est le navigateur Internet le plus populaire au monde, et de très loin. L’intégration de Chrome avec la recherche de Google et d’autres produits du groupe a été citée comme l’un des facteurs limitant la concurrence en matière de recherche. Il a été établi cet été que Google détenait un monopole de recherche et les régulateurs antitrust ont depuis décidé des mesures à prendre pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de Google.

Les régulateurs souhaitent également que Google dissocie son système d’exploitation Android d’autres produits tels que le moteur de recherche et le Google Play Store, qui sont tous deux des applications installées par défaut sur les appareils Android. Il n’est pas évident de savoir comment dissocier Android du Google Play Store fonctionnerait, puisque le Google Play Store est le magasin d’applications d’Android. Le DOJ souhaitait initialement que Google vende entièrement Android, mais il est revenu sur cette suggestion depuis.

Quelles solutions ? Le DOJ recommandera que Google soit tenu d’accorder des licences sur les données et de syndiquer les résultats de son moteur de recherche, et ce sans restriction. Cela permettrait aux moteurs de recherche rivaux et aux start-up spécialisées dans l’IA d’améliorer leur qualité, tandis que le flux de données permettrait à d’autres de créer leurs propres index de recherche. Google pourrait également être tenu de partager davantage de données avec les annonceurs, ces derniers ayant davantage de contrôle sur l’emplacement de leurs publicités.

L’affaire reprendra en 2025, étant donné que Google a fait appel du procès antitrust. Le juge Amit Mehta tiendra une audience de deux semaines en avril afin d’examiner les changements que Google doit apporter pour remédier à son comportement anticoncurrentiel en matière de recherche. La décision finale devrait ensuite être rendue en août 2025.