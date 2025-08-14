TENDANCES
Hors-Sujet

IA et cloud : Google investit 9 milliards de dollars supplémentaires

14 Août. 2025 • 9:36
Google a dévoilé un investissement massif de 9 milliards de dollars sur deux ans en Oklahoma, visant à développer l’infrastructure cloud et IA. Ce projet inclut la construction d’un nouveau campus de data center à Stillwater, l’expansion de l’installation existante à Pryor et des programmes éducatifs pour préparer la main-d’œuvre locale à l’ère de l’intelligence artificielle.

Google Logo

Une infrastructure IA pour l’avenir

Google renforce sa présence en Oklahoma avec deux projets majeurs : un nouveau data center à Stillwater et l’agrandissement de son campus à Pryor, opérationnel depuis 2007. Ces installations intégreront le réseau mondial de Google, connu pour ses data centers parmi les plus écoénergétiques. Pour soutenir cette expansion, Google a signé des accords pour ajouter plus de 700 mégawatts d’énergie propre au réseau électrique de l’État.

Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d’Alphabet (maison-mère de Google), a déclaré : « Avec cet investissement, nous accélérons notre engagement envers l’Oklahoma avec une infrastructure IA et cloud, le développement de la main-d’œuvre et l’éducation ». Ces efforts visent à consolider le leadership américain dans l’IA face à la concurrence mondiale, notamment chinoise.

Former la prochaine génération pour l’IA

Dans le cadre d’un engagement national d’un milliard de dollars pour l’éducation, Google intègre l’université d’Oklahoma et l’Oklahoma State University au programme Google AI for Education Accelerator, lancé récemment. Ce programme offre aux étudiants un accès gratuit aux certificats de carrière Google et à des formations en IA, renforçant leurs compétences pour des emplois technologiques.

« Ces investissements prépareront les étudiants de l’Oklahoma avec des compétences critiques en IA et prêtes pour le marché du travail, créant un vivier de talents pour l’avenir de l’État et le leadership américain en IA », a ajouté Ruth Porat. Plus de 150 000 habitants de l’État ont déjà bénéficié de formations aux compétences numériques grâce à Google.

Renforcer la main-d’œuvre énergétique

Google s’associe à l’Electrical Training ALLIANCE pour augmenter de 135 % le nombre d’apprentis électriciens en Oklahoma d’ici 2030, répondant ainsi à la demande croissante de main-d’œuvre pour les infrastructures énergétiques nécessaires à l’intelligence artificielle.

Ce programme, soutenu par un financement de Google.org, intègre des outils IA dans la formation et vise à former plus de 160 apprenants, renforçant l’économie locale. Le gouverneur Kevin Stitt a salué cette initiative, affirmant : « L’Oklahoma est l’État le plus favorable aux entreprises du pays et la décision de Google d’ouvrir un nouveau centre de données ici en est la preuve ».

